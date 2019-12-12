Чемпионат Беларуси. Новый лимит — головная боль для клубов, которые увлекаются приобретением легионеров

Источник: Прессбол

Было в 2019-м: а) на поле одновременно может находиться не более 5 легионеров, в заявке — без ограничений; б) россияне — нелегионеры.



Станет в 2020-м: а) на поле должно находиться не менее 5 игроков с белорусским паспортом; б) на поле могут находиться до 5 легионеров + еще 3 в запасе; в) россияне по-прежнему нелегионеры.



Также на исполкоме была изменена трактовка футболистов, не подпадающих под лимит по факту оформленного вида на жительство. Ранее для этого необходимо было отыграть в чемпионате Беларуси три года, отныне этот зазор сузили возрастным цензом. То есть статус нелегионера получат футболисты, которые постоянно проживали в Беларуси и выступали здесь на протяжении трех лет «до достижения 25-летнего возраста».



Как стало известно pressball.by, это норма регламента не будет иметь обратной силы. Все футболисты, которые получили вид на жительство до 11 декабря, как и раньше, не будут считаться легионерами. В сезоне-2019 таких было 11 человек: Нойок, Фамейе, Васильев (все — брестское «Динамо»), Папуш («Ислочь»), Сямук, Слюсар, Воронков (все— «Славия»), Бебей («Неман»), Карамушка («Витебск»), Терещенко («Гомель») и Батищев («Дняпро»).

Очевидно, что легионерский лимит стал жестче. Сразу по нескольким причинам.

Во-первых, 5 игроков с белорусским паспортом на поле — это очень принципиальное решение исполкома. Теперь на законодательном уровне невозможен октябрьский «казус над Сожем», когда на матч с «Дняпром» «Гомель» выставил в «старте» двух белорусов и девять иностранцев (включая семерых россиян). Вера в зарубежные активы, кстати, тогда не спасла — встреча завершилась унылыми 0:0.



Новые правила не мешают клубам высшей лиги иметь в составе множество россиян, но если они будут примерного того же качества, что и в минувшем чемпионате, то многим из них придется подружиться со скамейкой запасных. Ведь, по сути, конкурировать за место на поле они теперь будут не с белорусами (их должно быть в игре не менее пяти одновременно), а с иностранцами из других стран.

Во-вторых, многим клубам уже в это межсезонье придется расстаться с некоторыми легионерами, даже если они полностью устраивают тренерский штаб. Давайте на примере тройки призеров. В завершившемся чемпионате за брестское «Динамо» на поле выходили 10 иностранцев, за БАТЭ — тоже 10, за «Шахтер» — 12. Причем за этими цифрами скрывается лишь один россиянин (помните два матча Ходжаниязова за БАТЭ). Отчего-то наши топы не слишком привечают восточных соседей.



Даже без учета Ходжаниязова, который уже и так далече, у БАТЭ перебор — 9 легионеров. Нужно или с кем-то расставаться, или каждый раз оставлять как минимум одного иностранца вне заявки. Борисовчане уже отпустили с миром Симовича. Сейчас у них комплект. Но если экс-чемпион планирует искать усиление за бугром, то параллельно должен думать, с кем отношения разорвать.

Всем остальным предстоит решать ту же задачу.

Здесь необходимо уточнить. Выстраивая арифметику, исходим из того, что легионеры белорусским клубам априори нужны для дачи результата, а не на перспективу. На перспективу их можно брать сколько угодно. Количество в ростере на сезон не лимитировано.

В-третьих, клубы заставляют думать, кого они приглашают из-за границы. Ведь не дают 8 легионерских мест в заявке. Дают — максимум 5 в «старте» и три в запасе. То есть если тренер решит выпустить в основе 8 белорусов и 3 иностранцев, количество мест для легионеров на скамейке не увеличится. Их останется 3. И «лишних» иностранцев придется оставлять вне заявки. А это всегда неприятно и много говорит о клубном менеджменте.



Представьте «Шахтер» с молдаванином Николаеску, латышом Вишняковым, сербом Ламбуличем и украинцами Приймой и Татарковым. Эти ребята не проходили в 2019-м в «старт» горняков, зато детально изучили конструкции лавок всех белорусских арен высшей лиги. В 2020-м одновременно они не попадали бы даже в запас.

Новый лимит стимулирует искать за рубежом только тех, кто точно будет играть. Каждый просчет — пустая трата денег на трансферы и зарплаты людей, которые будут смотреть футбол с трибуны.

В-четвертых, ужесточение лимита легко понять. Особенно, с учетом нелегионерского статуса россиян. В 2016 году в чемпионате Беларуси играли 100 иностранцев, в 2017-м — 120, в 2018-м — 128, в 2019-м — 162.

162!

Сколько вы назовете сходу из тех, о чьем отъезде подумали бы с сожалением?