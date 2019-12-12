Чемпионат Беларуси. Новый лимит — головная боль для клубов, которые увлекаются приобретением легионеров
Чтобы подписать новых легионеров, даже БАТЭ, брестскому «Динамо» и «Шахтеру» придется расстаться с
Чтобы подписать новых легионеров, даже БАТЭ, брестскому «Динамо» и «Шахтеру» придется расстаться с
Было в 2019-м: а) на поле одновременно может находиться не более 5 легионеров, в заявке — без ограничений; б) россияне — нелегионеры.
Станет в 2020-м: а) на поле должно находиться не менее 5 игроков с белорусским паспортом; б) на поле могут находиться до 5 легионеров + еще 3 в запасе; в) россияне
Также на исполкоме была изменена трактовка футболистов, не подпадающих под лимит по факту оформленного вида на жительство. Ранее для этого необходимо было отыграть в чемпионате Беларуси три года, отныне этот зазор сузили возрастным цензом. То есть статус нелегионера получат футболисты, которые постоянно проживали в Беларуси и выступали здесь на протяжении трех лет «до достижения 25-летнего возраста».
Как стало известно pressball.by, это норма регламента не будет иметь обратной силы. Все футболисты, которые получили вид на жительство до 11 декабря, как и раньше, не будут считаться легионерами. В сезоне-2019 таких было 11 человек: Нойок, Фамейе, Васильев (все — брестское «Динамо»), Папуш («Ислочь»), Сямук, Слюсар, Воронков (все— «Славия»), Бебей («Неман»), Карамушка («Витебск»), Терещенко («Гомель») и Батищев («Дняпро»).
Новые правила не мешают клубам высшей лиги иметь в составе множество россиян, но если они будут примерного того же качества, что и в минувшем чемпионате, то многим из них придется подружиться со скамейкой запасных. Ведь, по сути, конкурировать за место на поле они теперь будут не с белорусами (их должно быть в игре не менее пяти одновременно), а с иностранцами из других стран.
Даже без учета Ходжаниязова, который уже и так далече, у БАТЭ перебор — 9 легионеров. Нужно или с
Всем остальным предстоит решать ту же задачу.
Здесь необходимо уточнить. Выстраивая арифметику, исходим из того, что легионеры белорусским клубам априори нужны для дачи результата, а не на перспективу. На перспективу их можно брать сколько угодно. Количество в ростере на сезон не лимитировано.
Представьте «Шахтер» с молдаванином Николаеску, латышом Вишняковым, сербом Ламбуличем и украинцами Приймой и Татарковым. Эти ребята не проходили в 2019-м в «старт» горняков, зато детально изучили конструкции лавок всех белорусских арен высшей лиги. В 2020-м одновременно они не попадали бы даже в запас.
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Сколько вы назовете сходу из тех, о чьем отъезде подумали бы с сожалением?