Зайцев владеет брестским «Динамо», но любит «Рух» и свободно ходит в его раздевалку. У АБФФ — никаких подозрений

Источник: Tribuna.com Беларусь

Формальности соблюдены (в высшей лиге не могут выступать клубы одного владельца), при этом ситуация выглядит очень странно.

В следующем году в Бресте будет много хорошего футбола. Город впервые начнет сезон сразу с двумя командами в «вышке» — «Динамо» и «Рухом». Ко взлету обоих причастен бизнесмен Александр Зайцев.

Два года назад владелец «Динамо» финансировал еще и «Рух», имевший на тот момент статус фарм-клуба «сине-белых». Однако после выхода команды Андрея Зыгмантовича в первую лигу Зайцев продал команду российской компании ООО «МОСРБК». На этом формальная связь между «Рухом» и предпринимателем прервалась.

Однако и сегодня хватает причин полагать, что дебютант «вышки» — до сих пор не чужой для Зайцева проект.

Подождите, по бумагам «Рух» не принадлежит Зайцеву

Все верно. В марте Александр Николаевич заявил, что больше не имеет никакого отношения к «Руху».

— С недавних пор это самостоятельный проект. Не вижу смысла держать его в качестве нашего фарм-клуба, потому что сам испытываю симпатию к этому бренду и хочу, чтобы он развивался отдельно. У меня была возможность продать его, что я и сделал. Не хочу, чтобы ребята были связаны с нами какими-то обязательствами, потому что желаю им прорваться в этом году в высшую лигу, — говорил предприниматель.

31 января этого года «Рух» стал собственностью российской компании ООО «МОСРБК». Из открытых источников известно, что «МОСРБК» зарегистрировали за шесть дней до приобретения «Руха» — 25 января. Юридический адрес ООО находится в Москве. Основным видом деятельности организации указана «торговля оптовая неспециализированная» без уточнения специфики продаж. Уставной фонд «МОСРБК» составил всего 10 тысяч российских рублей (около 320 белорусских рублей).

Мы несколько раз пытались связаться с генеральным директором «МОСРБК» Ириной Артемовой, чтобы разузнать о мотивах российской компании прийти в белорусский футбол. Но получить какие-либо комментарии не удалось. Эффектная девушка либо обещала пообщаться в определенное время, но потом не выходила на связь, либо просто не отвечала на звонки.

Загадочных российских инвесторов на матчах «Руха» не видели, но клуб явно не бедствовал. У команды был приличный состав даже по меркам середняков «вышки». Во время тренировок футболисты использовали «полары» — не каждая команда элиты может позволить себе такую аппаратуру. Перед сезоном клуб закупил специальное оборудование для восстановления игроков и отправился на сборы в Турцию. При этом «Рух» продолжал сотрудничать с брестским «Динамо». Например, арендовал у «сине-белых» автобус.

Тогда почему кажется, что Зайцев до сих пор покровительствует «Руху»?

Руководитель брестского «Динамо» до сих пор неравнодушен к «Руху». После чемпионства «сине-белых» в интервью газете «Вечерний Брест» он заявил, что между «Рухом» и брестским «Динамо» уже выбрал «Рух».

В нынешнем сезоне, как и год назад, Зайцева не раз видели на матчах любимой команды. Причем он приезжал на игры не как обычный болельщик, а заходил в раздевалку и общался с игроками в стиле биг-босса. Об этом рассказывал нападающий Владислав Морозов. В беседах не на диктофон футболисты «Руха» говорили, что Зайцев мог и раскритиковать их за не выразительную игру, и поздравить с победой.

— Сезон мы провалили — должны были выходить напрямую. И Александр Николаевич нам так и сказал. Я согласен с ним. Третье место — это провал, — говорил защитник «Руха» Илья Колпачук.

Последний раз Александр Николаевич появлялся в раздевалке «Руха» после победы над «Дняпром» в первом стыковом матче за «вышку». Концовку встречи бизнесмен смотрел в компании директора клуба Сергея Присяжнюка.

— Он приезжал на первую переходную игру. Зашел в раздевалку, поздравил с победой, поддержал. Сказал, что в Могилеве будет трудно, но нам все по плечу, — рассказывал хавбек команды Никита Букаткин.

Как правило, доступ к раздевалке кроме футболистов и тренеров имеют только боссы или инвесторы клубов.

— Какие у нас отношения с Зайцевым? Обычные. Он болеет за нас, переживает. Мне в какой-то степени приятно, что человек такого уровня поддерживает нас. Почему нет? Я же тоже за «Динамо» болею. И очень радовался чемпионству, — рассказывал директор «Руха» Сергей Присяжнюк.

Как к этой ситуации относятся в федерации футбола?

По регламенту АБФФ в одной лиге не может играть два клуба одного и того же владельца. Не смущает ли чиновников Дома футбола то, что босс брестского «Динамо» неровно дышит к еще одной элитной команде? Об этом мы расспросили директора департамента лицензирования АБФФ Андрея Мишаева:

— Важно ли для федерации знать, кто является истинным владельцем клуба?

— Да. Важно.

— Если владельцем клуба является юридическое лицо, стремится ли федерация узнать, кто входит в состав его учредителей?

— Да. В соответствии со статьей 53 Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов соискатель лицензии должен предоставить сведения о структуре управления и собственности группы. Соискатель лицензии также должен уведомить лицензиара о любых изменениях в структуре управления и собственности группы, которые могут иметь место в период с официальной отчетной даты и до направления соответствующей схемы лицензиару.

— Встречаются ли представители федерации с учредителями клуба перед тем, как допустить клуб к участию в высшей лиге?

— Исполнительным органом футбольного клуба, так же как и любого юридического лица, является, как правило, директор, генеральный директор или председатель. С ними в основном и взаимодействует администрация АБФФ по текущим вопросам. Несколько реже происходит общение на уровне руководителей АБФФ и учредителей (собственников) клубов. В отношении допуска клуба к участию в высшей лиге (так же как и в первой) процедура едина для всех — направляется заявка на получение лицензии с приложением всех необходимых документов. При выполнении минимальных критериев клуб получает лицензию. При невыполнении — следует отказ.

— Могут ли клубы высшей лиги иметь в своем составе одного и того же учредителя или совладельца?

— Один и тот же учредитель — юридическое или физическое лицо — не может быть у разных клубов высшей лиги.

— Будет ли изучаться возможная связь на уровне учредителей между брестским «Динамо» и «Рухом»?

— Исходя из документов, которые футбольные клубы представили при прохождении процесса лицензирования к сезону 2019 года, учредители у клубов разные.

— Намерена ли федерация уделить более пристальное внимание изучению этого вопроса ввиду того, что бывший владелец «Руха», а ныне собственник брестского «Динамо» Александр Зайцев, заходил в раздевалку «Руха» после первого матча с «Днпяром», а также заявлял в прессе, что предпочитает «Рух» брестскому «Динамо»?

— АБФФ при принятии решений опирается на документы, имеющие юридическую силу.

А что думают в брестском «Динамо»?

Получить комментарий в пресс-службе брестского «Динамо» по поводу недавних визитов Зайцева в раздевалку «Руха» не удалось. Правда, пару недель назад пресс-секретарь «сине-белых» Ольга Хижинкова уже высказывалась на смежную тему.