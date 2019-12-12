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11:29 (мск), источник: Vesti.kz

На смену Эричу. ТОП-3 вратаря, которые могли бы усилить «Астану»

У серба истекает контракт со столичным клубом.

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Источник: Reuters

В межсезонье ожидается серьезное обновление состава «Астаны», в первую очередь это касается вратарской линии. У Ненада Эрича и его сменщика Александра Мокина истекают контракты 31 декабря. Учитывая, что первому 37 лет, а второму — 38, рокировка на этой позиции напрашивается сама собой. В то же время в стан северян сватают голкипера сборной Казахстана из «Ордабасы» Дмитрия Непогодова. Если даже этот трансфер состоится, чемпиону не помешает, как минимум, хороший дублер, способный со своей стороны замахнуться на роль основного голкипера. На это место корреспондент Vesti.kz предлагает рассмотреть следующие кандидатуры:

Николай Михайлов («Левски»)

В мае 31-летний Михайлов продлил контракт на два года с софийским «Левски», при этом ему снова удалось вернуться в сборную Болгарии. Вот только главный тренер «синих» Петар Хубчев предпочитает видеть на последнем рубеже 32-летнего черногорца Милана Миятовича, вследствие чего Михайлов собирается в зимнее межсезонье сменить клубную прописку. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 500 тысяч евро. Ранее Михайлов побывал в английском «Ливерпуле», голландском «Твенте», итальянском «Эллас Вероне», турецком «Мерсин Идманюрду», кипрской «Омонии». Опыта ему уж точно не занимать.

Християн Василев («Витоша»)

22-летний Василев является воспитанником софийской «Славии», но пробиться в основной состав команды не сумел. В январе 2016 года был арендован болгарским клубом «Янтра Габрово», а уже летом перебрался в «Витошу», за которую выступает по сей день. Контракт рассчитан до 2021 года.

На родине его считают перспективным голкипером. Более того, к нему уже проявляет интерес тот же «Левски», который в зимнее трансферное окно попробует его переманить в свой состав. Так что «Астане» не мешало бы по нему прощупать почву.

Рыночная стоимость бывшего вратаря молодежной сборной Болгарии оценивается в 150 тысяч евро.

Владимир Плотников («Кайрат»)

По надежности 33-летний казахстанец вряд ли уступает Стасу Покатилову, несмотря на это, вынужден оставаться за его спиной. В «Астане» Плотников мог бы реанимировать карьеру при необходимом доверии. По игре на «линии» он — один из лучших в премьер-лиге. Ближайшие два-три сезона закрыл бы вратарский вопрос в столичном клубе. Правда, его контракт с кайратовцами действует до конца следующего года. Но думается, южане не станут чинить препятствий, если воспитанник алматинского футбола надумает переехать в столицу, пусть даже в стан принципиального соперника. Эрич, кстати, также проследовал по этому маршруту в 2011 году.

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