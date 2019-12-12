Не обошлось без «Астаны» и «Кайрата». ТОП-3 самых посещаемых игр КПЛ-2019

Источник: Reuters

1. «Астана» — «Кайрат» 3:1 (30-й тур).

Это был центральный матч тура, в котором решалась судьба золотых медалей. Победитель становился главным фаворитом чемпионской гонки. В итоге северяне выиграли у южан 3:1, став в последующем шестикратными чемпионами страны. На эту игру пришли 16200 болельщиков.

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2. «Кайрат» — «Тобол» 2:0 (31-й тур).

Ранее алматинцы проиграли главный матч сезона, несмотря на это, у них сохранялись теоретические шансы в борьбе за первое место. Да и требовалось им реабилитироваться перед фанатами за досадное поражение принципиальному сопернику. Как итог, взяли себя в руки и победили инертных костанайцев. Поддержать «Кайрат» пришли 12000 человек.

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3. «Актобе» — «Астана» 2:3 (22-й тур).

Актобе — футбольный город, на игры одноименной команды всегда приходят немало болельщиков, а тут в гости наведался действующий чемпион, посмотреть на которого решились 11500 зрителей. «Красное-белые» со своей стороны выдали интересный матч, им удалось отыграться при счете 0:2, вот только в последующем все равно были вынуждены капитулировать после решающего удара Романа Муртазаева за четыре минуты до конца основного времени.

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