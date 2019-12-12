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20:13 (мск), источник: Газета.Ру

Конфликт, травма и злые фанаты: что ждет Погба в «Манчестере»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что Поль Погба «проведет еще много матчей» в футболке «красных дьяволов», несмотря на конфликт с командой, болельщиками, затяжную травму и многочисленные слухи о переходе в «Реал» или «Ювентус». «Газета.Ru» рассказывает запутанную историю Погба в «Манчестере».

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Источник: AP 2019

Травма

В начале октября Поль Погба получил травму лодыжки, в связи с чем до середины ноября проходил с гипсом, пропустив уже два месяца этого сезона, и в данный момент все еще продолжает восстанавливаться. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер недавно заявил, что ожидать возвращения полузащитника в ближайшее время не стоит.

«Мы, конечно, надеемся, что Поль вернется на поле в этом году, но пока говорить об этом рано. Стоит дать ему окончательно выздороветь. А когда Погба вернется в форму, то проведет кучу матчей в составе “Юнайтед”. Мы с нетерпением ждем возвращения одного из лучших игроков в мире», — приводит слова Сульшера Goal.

Норвежец также отметил, что восстановление Погба будет равноценно «новому трансферу».

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Конфликт

Такая теплая риторика Сульшера по отношению к французу выглядит несколько удивительно, поскольку в прессе давно курсирует информация о том, что Погба пытается покинуть «Манчестер Юнайтед» и что его травма на самом деле не столь серьезна.

Эта история началась еще при Жозе Моуринью на посту главного тренера «дьяволов»: из-за конфликта с этим наставником Поль мог перейти в «Барселону». Однако тогда боссам «красных дьяволов» оказалось легче расстаться с тренером. Португальца заменил на тренерском мостике Сульшер, отличавшийся от предшественника более спокойным и мягким характером.

Казалось бы, конфликт должен был быть исчерпан, ведь главными героями в нем были Погба и Моуринью. Но с уходом главного раздражителя француза в его собственном отношении к команде мало что поменялось.

Летом 2019 года в СМИ снова стали появляться слухи о желании хавбека покинуть стан команды. Позже Daily Star сообщал, что сохранить игрока в команде из Манчестера удалось ее главному спонсору — немецкому бренду спортивной одежды и обуви, который также является персональным спонсором Погба.

В конце ноября 2019 года на портале Cope появилась информация о том, что Погба восстановился от травмы, но не хочет продолжать играть за «МЮ». Якобы Сульшер, который отказывался отпускать игрока летом, в данный момент уже готов с ним расстаться.

Как утверждают источники, из-за француза в команде постоянно вспыхивают конфликты, что порядком надоело главному тренеру.

Главными претендентами на покупку игрока называются его бывший клуб «Ювентус» и мадридский «Реал». Например, El Desmarque утверждал, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, конфликтующий с Гаретом Бэйлом, готов отдать валлийца и €85 млн в придачу за соотечественника.

А о возвращении Погба в «Ювентус», в стане которого футболист выступал с 2012 по 2016 год, в ноябре заявлял спортивный директор итальянской команды Фабио Паратичи, который тогда был замечен в Манчестере.

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Что думают фанаты

Помимо конфликта в команде у Погба сильно испортились отношения и с болельщиками английского клуба.

Напомним, что в 2016 году «МЮ» отдал за француза €103 млн. В этом сезоне футболист провел шесть матчей, в которых отметился лишь двумя результативными передачами. Всего за время, проведенное в «Манчестер Юнайтед», полузащитник сыграл в 148 встречах, оформив 31 гол и отдав 31 голевой пас — слабая статистика для игрока за такие деньги.

Он также является штатным пенальтистом «красных дьяволов», однако и тут его статистика сильно хромает — француз вошел в список худших пенальтистов в истории чемпионата Англии. Всего Погба исполнил 11 ударов с «точки», из которых лишь семь завершались голом, что означает 36% промахов с 11-метровой отметки.

Эти факторы и поведение футболиста возмутили фанатов. Уже в августе рядом с тренировочной базой команды они оставили гневную надпись в адрес хавбека.

«Погба, уходи», — написали болельщики красным баллончиком на клубной табличке.

Фанатов «МЮ» даже обвинили в расизме после того, как они скандировали оскорбления в адрес француза с трибун во время матча второго тура АПЛ с «Вулверхэмптоном», который тогда завершился ничьей со счетом 1:1.

Выйти вперед «красным дьяволам» тогда помешал не реализованный пенальти Погба.

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Уйди, но останься

В сентябре в интервью Goal Сульшер заявил, что не переживает по поводу ухода игрока, так как уверен, что тот счастлив в «Манчестер Юнайтед».

«Поль много работает и полностью предан нашей команде. Когда он получил травму, то работал как сумасшедший, чтобы набрать форму и как можно скорее вернуться. Так что я не переживаю по этому поводу. Даже если в январе появятся какие-то слухи, ничего не изменится. Поль не уходит — он счастлив играть за “МЮ”», — говорил тогда специалист.

Однако в декабре 2019 года появилась информация о том, что Погба все-таки уйдет в «Реал». Якобы боссы «МЮ» наконец согласились с предложением француза, который неоднократно заявлял о нежелании оставаться у манкунианцев. Главной проблемой для руководства английского клуба остается решить, как наиболее выгодно избавиться от проблемного полузащитника.

Елизавета Варфоломеева

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