«У “Кайрата” много вариантов заменить Исламхана». Эксперт высказался о будущем капитана сборной Казахстана

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— В случае ухода Исламхана из «Кайрата» какой вариант для него предпочтителен — КПЛ или зарубежный чемпионат?

— Мне кажется, что он точно уйдет. Вопрос правда, в какую лигу? Тяжело говорить пока об этом. Самое главное — найти ту команду, в которой он мог бы проявить свои лучшие качества. Это немаловажно, будь это чемпионат России, Бельгии или Польши.

Бауыржан сам, наверное, чувствует, какой футбол ему ближе. Это очень тонкий момент, когда игрок должен сам определить, куда он хочет уйти.

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— Для «Кайрата» это, очевидно, потеря. Как ее восполнить?

— Свято место пусто не бывает. Я думаю, что хороших игроков много на его позицию. И среди казахстанцев, и среди легионеров.

— А кто мог бы его заменить из играющих в Казахстане?

— Я считаю, вариантов достаточно как среди казахстанцев, так и в числе иностранцев. С отменой статуса легионеров для игроков из стран Евразийского экономического союза выбор расширился.

— Для Исламхана это оправданный шаг, или надо было играть в «Кайрате» дальше?

— Он сам должен понимать, чего хочет. Принимая решение, можно проиграть в финансовом плане, а можно наоборот — выиграть. Ничего боятся не надо. Позвали, надо идти. Это новый вызов и новые цели. Он опытный игрок и, я думаю, что созрел для серьезного уровня.

Отметим, что Исламхан, выступающий за «Кайрат» с 2014 года, судя по слухам, заинтересовал польский «Лех» и московский «Локомотив». 31 декабря у него истекает соглашение с алматинским клубом. В самом «Кайрате» пока никак не комментируют будущее своего лидера.