Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ
Севилья
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Карабах
Дюделанж
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо К
Лугано
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Копенгаген
Мальме
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Базель
Трабзонспор
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Хетафе
Краснодар
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСВ
Русенборг
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЛАСК
Спортинг
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ренн
Лацио
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЧФР
Селтик
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Витория Гимарайнш
21
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Стандард Л
Арсенал
00
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
23:00
Эспаньол
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
23:00
Гент
Александрия
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Бр
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
АЗ
Футбол. Еврокубки
23:00
Партизан
Астана
Все события
Фоторепортажи
18Провал Загитовой, триумф Косторной. Произвольная программа в финале Гран-при
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
20:19 (мск), источник: Vesti.kz

«У “Кайрата” много вариантов заменить Исламхана». Эксперт высказался о будущем капитана сборной Казахстана

Известный казахстанский футбольный функционер и специалист Булат Есмагамбетов считает, что Бауыржану Исламхану в случае ухода из «Кайрата» надо не ошибиться с выбором клуба. В интервью корреспонденту Vesti.kz он выразил мнение о том, что алматинцы смогут безболезненно найти замену своему лидеру.

Наверх
Источник: Reuters

— В случае ухода Исламхана из «Кайрата» какой вариант для него предпочтителен — КПЛ или зарубежный чемпионат?

— Мне кажется, что он точно уйдет. Вопрос правда, в какую лигу? Тяжело говорить пока об этом. Самое главное — найти ту команду, в которой он мог бы проявить свои лучшие качества. Это немаловажно, будь это чемпионат России, Бельгии или Польши.

Бауыржан сам, наверное, чувствует, какой футбол ему ближе. Это очень тонкий момент, когда игрок должен сам определить, куда он хочет уйти.

Читайте также
Стали известны условия контракта и зарплата Исламхана в российском клубе из группы Лиги чемпионов

— Для «Кайрата» это, очевидно, потеря. Как ее восполнить?

— Свято место пусто не бывает. Я думаю, что хороших игроков много на его позицию. И среди казахстанцев, и среди легионеров.

— А кто мог бы его заменить из играющих в Казахстане?

— Я считаю, вариантов достаточно как среди казахстанцев, так и в числе иностранцев. С отменой статуса легионеров для игроков из стран Евразийского экономического союза выбор расширился.

— Для Исламхана это оправданный шаг, или надо было играть в «Кайрате» дальше?

— Он сам должен понимать, чего хочет. Принимая решение, можно проиграть в финансовом плане, а можно наоборот — выиграть. Ничего боятся не надо. Позвали, надо идти. Это новый вызов и новые цели. Он опытный игрок и, я думаю, что созрел для серьезного уровня.

Отметим, что Исламхан, выступающий за «Кайрат» с 2014 года, судя по слухам, заинтересовал польский «Лех» и московский «Локомотив». 31 декабря у него истекает соглашение с алматинским клубом. В самом «Кайрате» пока никак не комментируют будущее своего лидера.

Алишер Абдулин  

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Даррен Диц - худший? Кто в "Барысе" самый полезный в новом сезоне КХЛ
Допускает ли Черчесов появление Кокорина или Мамаева в сборной
Смородская: Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит
У Загитовой — травма. Стоит ли сниматься с чемпионата России
Бабикова отправили домой. Он обиделся и может закончить карьеру
Нурмагомедов заявил, что хочет избить Фергюсона в поединке
Конфликт, травма и злые фанаты: что ждет Погба в «Манчестере»
«Краснодар» на выезде играет с «Хетафе» в ЛЕ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь