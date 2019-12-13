Реднапп может сменить Пеллегрини в «Вест Хэме»
Руководство «Вест Хэм Юнайтед» рассматривает вариант приглашения Гарри Реднаппа на пост главного тренера команды, который сейчас занимает Мануэль Пеллегрини, сообщает Football Insider.
Руководство «Вест Хэм Юнайтед» рассматривает вариант приглашения Гарри Реднаппа на пост главного тренера команды, который сейчас занимает Мануэль Пеллегрини, сообщает Football Insider.
Сейчас «Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице английской
Последним местом работы в тренерской карьере Реднаппа был «Бирмингем Сити», который он возглавлял в 2017 году. 72-летний англичанин тренировал сборную Иордании, «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм Хотспур», «Портсмут», «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Борнмут».
14 декабря «молотобойцы» на выезде встретятся с «Саутгемптоном» в матче 17-го тура АПЛ. Начало — в 20:30 мск.