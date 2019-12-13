Роналдиньо: Месси — лучший игрок своего поколения, но не в истории

«Я рад за Лео, ведь он мой друг и лицо «Барселоны». Тем не менее мне не нравятся постоянные сравнения его с другими великими игроками. Есть Марадона, есть Пеле, есть Роналдо. Не стоит постоянно искать лучшего игрока в истории.