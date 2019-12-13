Джеррард подписал новый контракт с «Рейнджерс»
«Рейнджерс» продлил контракт с главным тренером команды Стивеном Джеррардом до лета 2024 года, cообщается в официальном Twitter клуба.
«Рейнджерс» продлил контракт с главным тренером команды Стивеном Джеррардом до лета 2024 года, cообщается в официальном Twitter клуба.
В прошлом сезоне «Рейнджерс» впервые после возвращения в высший дивизион занял второе место. В настоящий момент команда также идет на второй позиции, отставая от «Селтика» на два очка.