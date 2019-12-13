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14:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джеррард подписал новый контракт с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» продлил контракт с главным тренером команды Стивеном Джеррардом до лета 2024 года, cообщается в официальном Twitter клуба.

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Источник: Reuters

В прошлом сезоне «Рейнджерс» впервые после возвращения в высший дивизион занял второе место. В настоящий момент команда также идет на второй позиции, отставая от «Селтика» на два очка.

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