Клопп подпишет новый контракт с «Ливерпулем» до 2024 года
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заключит новое соглашение до 2024 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заключит новое соглашение до 2024 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Помощники Клоппа в «Ливерпуле» Петер Кравиц и Пепейн Лейндерс также продлял контракты с клубом.
«Когда я получил этот вызов осенью 2015 года, я почувствовал, что мы идеально подходим друг другу, теперь я чувствую, что недооценивал это. Только с полной уверенностью, что сотрудничество остается абсолютно взаимодополняющим с обеих сторон, я могу взять на себя это обязательство до 2024 года. Если бы этого не было, я бы не переподписал контракт. Клуб находится в хорошей позиции, я не мог подумать об уходе», — заявил Клопп.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под руководством 52-летнего немца клуб выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, опережая на восемь очков ближайшего преследователя «Лестер» и не проиграв ни разу в 16 турах.