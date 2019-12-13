Клопп подпишет новый контракт с «Ливерпулем» до 2024 года

«Когда я получил этот вызов осенью 2015 года, я почувствовал, что мы идеально подходим друг другу, теперь я чувствую, что недооценивал это. Только с полной уверенностью, что сотрудничество остается абсолютно взаимодополняющим с обеих сторон, я могу взять на себя это обязательство до 2024 года. Если бы этого не было, я бы не переподписал контракт. Клуб находится в хорошей позиции, я не мог подумать об уходе», — заявил Клопп.