«Я простил “Акжайыку” зарплату за полгода». Экс-игрок клубов КПЛ — о долгах и деле в ФИФА

— На днях была информации о наказании, которое грозит «Акжайыку» в том числе и из-за вашего обращения в ФИФА по долгам. Какова ситуация сейчас?

— Да, это я с помощью своего адвоката отправил обращение в ФИФА. Просто я хотел по-людски. Два года ждал свои деньги. По условиям договорились и на этом все. Они просто не хотели платить. Мне ничего не оставалось, кроме как обратится в суд и в ФИФА. Я выиграл, с моей стороны все чисто.

— Представители «Акжайыка» связывались с вами?

— Они мне должны за 2016 и 2017 год. Я им простил 2016-й- половину зарплаты. Жду, когда рассчитаются за 2017-й. Что они будут со мной обсуждать, когда платить должны?

— Теперь должны выплатить в любом случае или попасть под санкции?

— Конечно, а иначе им грозит запрет на регистрацию игроков на три трансферных окна и наверное минус шесть очков перед стартом чемпионата. Срок у них прошел. Они не выплатили, я думаю, будет применен запрет.

— После отъезда из Казахстана вы играли в суперлиге Сербии, а затем перешли в первый дивизион. С чем это связано?

— Да, сейчас выступаю за клуб «Кабель» в первой лиге чемпионата Сербии. Просто я начал учиться на тренерскую лицензию. В суперлиге мало времени было бы на это, а в «Кабеле» позволяют отлучаться от тренировочного процесса и от игр.

— Матч «Партизан» — «Астана» смотрели?

— Видел обзор. Я не был в Белграде. Если бы был, точно сходил бы на игру.

— «Партизан» ожидаемо победил?

— Конечно, у «Партизана» очень хорошая команда. У «Астаны» несколько лидеров не играет, они уже не та команда, не так давно создавала проблемы европейским командам. И по чемпионату Казахстана раньше было видно, что есть несколько клубов, равных по уровню, которые боролись за чемпионство. Сейчас такого нет.

— За чемпионатом Казахстана следите?

— Видел практически все игры. Хорошо, что разница с Казахстаном четыре часа.

Так что смотрю ваш футбол по утрам.

Напомним, что 11 декабря появилась информация о возможном наказании футбольного клуба «Акжайык» за долги перед своими бывшими игроками Срджаном Остоичем и Предрагом Говедарицей. Уральскому клубу грозит запрет на регистрацию игроков в течение трех трансферных периодов и минус шесть очков.