Гвардиола опроверг информацию об опции расторжения контракта с «Манчестер Сити»

«Нет, это не правда. Я уже говорил о своих намерениях одну неделю назад», — приводит слова 48-летнего специалиста Sky Sports.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. За три сезона ему удалось дважды стать чемпионом английской Премьер-лиги и победителем Кубка английской лиги, а также выиграть один Кубок и два Суперкубка страны.