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19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола опроверг информацию об опции расторжения контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, что в его контракте с клубом есть опция, позволяющая ему прекратить сотрудничество летом 2020 года.

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Источник: Reuters

«Нет, это не правда. Я уже говорил о своих намерениях одну неделю назад», — приводит слова 48-летнего специалиста Sky Sports.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. За три сезона ему удалось дважды стать чемпионом английской Премьер-лиги и победителем Кубка английской лиги, а также выиграть один Кубок и два Суперкубка страны.

Действующий контракт Хосепа с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах испанца заинтересована мюнхенская «Бавария», которую он возглавлял с 2013 по 2016 год.

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