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20:05 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Актобе» нашел новый клуб после вылета из КПЛ

Белорус Александр Седнев покинул «Актобе» и возглавит брестский «Рух». Об этом сообщает Pressball.by.

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Новый сезон «Рух» начнет в высшей лиге Беларуси — клуб обыграл «Дняпро» в переходных матчах. Ассистентом Седнева станет экс-защитник сборной Беларуси Артем Радьков.

В «Актобе» Седнев работал с 2018 года. Сначала он был ассистентом, а в 2019 году стал главным тренером. Под руководством белоруса клуб, лишенный 12 очков перед стартом сезона, вылетел из КПЛ.

Для 46-летнего Седнева «Актобе» стал первой зарубежной командой карьере. На родине белорус работал в могилевских «Савите» и «Днепре», минском «Динамо» и «Белшине».

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Экс-тренер "Актобе" нашел новый клуб после вылета из КПЛ
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