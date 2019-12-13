Экс-тренер «Актобе» нашел новый клуб после вылета из КПЛ
Белорус Александр Седнев покинул «Актобе» и возглавит брестский «Рух». Об этом сообщает Pressball.by.
Белорус Александр Седнев покинул «Актобе» и возглавит брестский «Рух». Об этом сообщает Pressball.by.
Новый сезон «Рух» начнет в высшей лиге Беларуси — клуб обыграл «Дняпро» в переходных матчах. Ассистентом Седнева станет
В «Актобе» Седнев работал с 2018 года. Сначала он был ассистентом, а в 2019 году стал главным тренером. Под руководством белоруса клуб, лишенный 12 очков перед стартом сезона, вылетел из КПЛ.
Для 46-летнего Седнева «Актобе» стал первой зарубежной командой карьере. На родине белорус работал в могилевских «Савите» и «Днепре», минском «Динамо» и «Белшине».