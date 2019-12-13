Как ходили на домашние матчи «Астаны» в еврокубках и в КПЛ

Суммарно на еврокубковых встречах «Астаны» в Нур-Султане побывали 138 тысяч 436 зрителей (в среднем 19 тысяч 777 человек за матч). Больше всего собрал матч против английского «Манчестер Юнайтед» — 28 тысяч 949 зрителей.

17 домашних игр «Астаны» в КПЛ, включая матч 16-го тура против «Кайрата», сыгранный в Павлодаре, посетили 63 тысяч 700 зрителей (в среднем 3747 болельщиков). Наибольшей интерес вызвала игра против «Кайрата», состоявшаяся в рамках 30-го тура в Нур-Султане, на которую пришли 16 тысяч 200 болельщики.

Как ходили на матчи Астаны в еврокубках:

«Астана» — ЧФР — 18 тысяч 587 зрителей;

«Астана» — «Санта-Колома» — 16 тысяч 103;

«Астана» — «Валетта» — 18 тысяч 707;

«Астана» — БАТЭ — 24 тысячи 369;

«Астана» — «Партизан» — 20 тысяч 137;

«Астана» — «Аз Алкмар» — 11 тысяч 584;

«Астана» — «Манчестер Юнайтед» — 28 тысяч 949.