Как ходили на домашние матчи «Астаны» в еврокубках и в КПЛ
Семь домашних матчей в еврокубках «Астаны» собрали больше, чем все игры на своем поле в рамках КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Семь домашних матчей в еврокубках «Астаны» собрали больше, чем все игры на своем поле в рамках КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Суммарно на еврокубковых встречах «Астаны» в
17 домашних игр «Астаны» в КПЛ, включая матч 16-го тура против «Кайрата», сыгранный в Павлодаре, посетили 63 тысяч 700 зрителей (в среднем 3747 болельщиков). Наибольшей интерес вызвала игра против «Кайрата», состоявшаяся в рамках 30-го тура в
Напомним, «Астана» в группе ЛЕ набрала три очка и заняла последнее место в группе L. Победителем квартета стал английский «Манчестер Юнайтед», у которого 13 баллов, с которым в