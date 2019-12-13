После увольнения из «Арсенала» Эмери отклонил предложения трёх клубов

Согласно информации источника, на контакт с 48-летним специалистом выходили «Эвертон», который чуть более недели назад отправил в отставку Марку Силву, и два клуба китайской Суперлиги. Однако все три предложения испанец отклонил. Отмечается, что тренер заинтересован в работе с командой, которая сможет бороться за трофеи.