Мбаппе — самый дорогой игрок мира, Неймар и Месси — в тройке. Роналду нет в топ-15 (KPMG)

Команда оценила рыночную стоимость более 5000 игроков из 12 лиг на основе последних спортивных статистических данных, предоставленных Opta.
Оценки охватывают футболистов в высших дивизионах Аргентины, Бельгии, Бразилии, Англии, Франции, Германии, Италии, Голландии, Португалии, Испании и Турции, а также английский Чемпионшип.
В рейтинге представлены топ-10 игроков, а также еще пять футболистов, чья рыночная стоимость превышает 100 млн евро.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не вошел в топ-15.
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 225 миллионов евро.
3. Лионель Месси («Барселона») — 180.
4. Эден Азар («Реал») — 152.
5. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 150.
6. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 150.
7. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 140.
8. Садьо Мане («Ливерпуль») — 130.
9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 130.
10. Антуан Гризманн («Барселона») — 125.
Было выделено еще пять игроков, чья стоимость превышает 100 миллионов евро: Джейдон Санчо (116), Поль Погба (115), Вирджил ван Дейк (114), Френки де Йонг (106) и Маркус Рэшфорд (100).