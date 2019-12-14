Мбаппе — самый дорогой игрок мира, Неймар и Месси — в тройке. Роналду нет в топ-15 (KPMG)

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Команда оценила рыночную стоимость более 5000 игроков из 12 лиг на основе последних спортивных статистических данных, предоставленных Opta.

Читайте также Мбаппе забил супергол пяткой в падении и отпраздновал его смешной позой: видео

Оценки охватывают футболистов в высших дивизионах Аргентины, Бельгии, Бразилии, Англии, Франции, Германии, Италии, Голландии, Португалии, Испании и Турции, а также английский Чемпионшип.

В рейтинге представлены топ-10 игроков, а также еще пять футболистов, чья рыночная стоимость превышает 100 млн евро.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не вошел в топ-15.

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 225 миллионов евро.

2. Неймар («ПСЖ») — 185.

3. Лионель Месси («Барселона») — 180.

4. Эден Азар («Реал») — 152.

5. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 150.

6. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 150.

7. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 140.

8. Садьо Мане («Ливерпуль») — 130.

9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 130.

10. Антуан Гризманн («Барселона») — 125.

Было выделено еще пять игроков, чья стоимость превышает 100 миллионов евро: Джейдон Санчо (116), Поль Погба (115), Вирджил ван Дейк (114), Френки де Йонг (106) и Маркус Рэшфорд (100).