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10:51 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-наставник «Арсенала» отказался возглавить «Эвертон»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и московского «Спартака» Унаи Эмери отказался возглавить «Эвертон».

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Об этом сообщает Marca.

По информации источника, испанский специалист также отверг предложения из Китая. Эмери решительно настроен продолжить свою карьеру в серьезном клубе, который сможет бороться за титулы.

После отказа экс-наставника «Пари Сен-Жермен», «ириски» сосредоточатся на подписании контракта с Карло Анчелотти.

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