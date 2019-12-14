Экс-наставник «Арсенала» отказался возглавить «Эвертон»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и московского «Спартака» Унаи Эмери отказался возглавить «Эвертон».
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и московского «Спартака» Унаи Эмери отказался возглавить «Эвертон».
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, испанский специалист также отверг предложения из Китая. Эмери решительно настроен продолжить свою карьеру в серьезном клубе, который сможет бороться за титулы.
После отказа