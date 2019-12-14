Сказка продолжается: «Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом

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Уже великий

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года, сменив на посту главного тренера Брендана Роджерса. И начиналось для «красных» под его руководством все не так уж и здорово: проигранные финалы Лиги Европы и Кубка английской лиги, восьмое место в национальном чемпионате. В следующем сезоне скаузеры финишировали четвертыми в АПЛ, что давало право выступить в Лиге чемпионов. После этого руководство «Ливерпуля» выразило поддержку Клоппу в долгосрочной перспективе, пролонгировав его контракт до 2022-го.

Трофеев по-прежнему не было. Но вылет из Кубка Англии и Кубка лиги в сезоне-2017/18 отошел на второй план, поскольку «Ливерпуль» сумел выйти в финал Лиги чемпионов и драматично проиграл там мадридскому «Реалу».

В прошлом сезоне «Ливерпуль» повторил поход, чудом пройдя «Барселону», а в финале обыграв «Тоттенхэм Хотспур». Помимо прочего, весь соревновательный год скаузеры боролись за чемпионство, но уступили «Манчестер Сити» одно очко.

Клопп за время работы в Мерсисайде приучил к тому, что его команда прогрессирует от сезона к сезону. Как итог, уже в ранге лучшего клуба Европы «Ливерпуль» легко завоевал Суперкубок Европы, а к новогодним праздникам с огромным гандикапом лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. При Клоппе «красные» остаются непобедимыми в домашних матчах с апреля 2017 года, а в этом сезоне в национальном первенстве не проиграли еще ни разу, сыграв один раз вничью. Из последних 100 матчей в АПЛ «Ливерпуль» уступил лишь в семи…

В целом же статистика Клоппа в «Ливерпуле», учитывая слабый старт, не может не восхищать: 234 матча, 139 побед, 57 ничьих и лишь 38 поражений. Быстрее него, к слову, свои первые 100 побед в АПЛ одержал только Жозе Моуринью.

А не так давно Клоппа официально включили в Зал славы футбольных тренеров Англии и назвали лучшим клубным тренером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Иначе говоря, после не лучшего периода в дортмундской «Боруссии» и начала в «Ливерпуле» немец в глобальном смысле реанимировал карьеру и построил суперкоманду, попутно сделав себя лучшим тренером мира. Лучшего подарка на Рождество болельщики скаузеров вряд ли могли ждать.

Источник: Reuters

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Зачем это «Ливерпулю»?

«Красные» сейчас очень напоминают мадридский «Реал» несколькими годами ранее, когда команда трижды подряд брала Лигу чемпионов под руководством Зинедина Зидана. Но у Клоппа, в отличие от француза, задачи и амбиции шире: все-таки Зидан в те времена, как и сейчас, не был успешен на национальной арене, где доминировала «Барселона». Немец же уже добился ощутимых успехов в Европе, а в конце сезона наверняка станет чемпионом Англии, что намного ценнее, чем даже несколько трофеев в Испании.

Очевидно, что руководство «Ливерпуля», долгие годы наблюдавшее за кризисом команды, зацепилось за идею создать суперклуб, который наподобие «сливочных» станет флагманом мирового футбола. И Клопп в этой стратегии — фигура ключевая. Именно он построил команду, в которой хочет играть едва ли не каждый футболист. При нем едва «Золотой мяч» не выиграл Вирджил ван Дейк, а Мохамед Салах с Садио Мане стали одними из самых востребованных форвардов в Европе, Трент Александер-Арнольд с Эндрю Робертсоном — лучшими крайними защитниками мира.

Клопп принимает непосредственное участие в трансферной жизни клуба, а девять из десяти его покупок не просто окупаются, а выстреливают.

Как итог, немец привлекает молодых и подающих надежды талантов, которые теперь сто раз подумают, выбрать им испанские гранды или «Ливерпуль», где будет возможность поработать с таким тренером.

Немец для «Ливерпуля» — главный актив. На его идеях живет клуб, поэтому желание руководства мерсисайдцев сохранить его вполне оправданно.

Источник: Reuters

Зачем это Клоппу?

Другое дело, что при всех радушных перспективах расставание немца с «Ливерпулем» в конечном итоге будет неизбежно. В одно время Клопп так сильно привязался к «Боруссии», что после болезненного ухода из Дортмунда сразу же стал искать себе такую же среднестатистическую пару, которую в перспективе можно сделать лучшей командой мира. И у него это получилось.

Исходя из логики, Клоппу, у которого уже есть Лига чемпионов и практически — АПЛ, надо двигаться вперед. Для «Ливерпуля» это максимальные цели. В Дортмунде удалось выиграть все, кроме главного европейского турнира, но и тот был близок. После больших достижений последовал регресс, поэтому в чем заключается мотивация немца еще как минимум на пять лет в стане «красных» — большой вопрос.

Предыдущий контракт Клоппа с «Ливерпулем» был действителен до 2022 года. А дальше — «Реал», «Барселона», «Ювентус» или любой другой клуб мира, с которым можно ставить новые интересные задачи. Карьера немца показывает, что наибольшее удовольствие ему доставляет сам процесс строительства команды, а не трофеи. Так или иначе, но сейчас он выбрал другой путь.

В лучшем случае он сделает из скаузеров самый успешный клуб десятилетия, в худшем — ему это просто надоест, что делает долгосрочный контракт большой авантюрой, хоть и с таким тренером.

Ведь не слишком сложно вспомнить, в какие суммы клубам АПЛ порой обходятся досрочные расторжения соглашений…