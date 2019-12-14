Жертва «Ливерпуля» и бой Гвардиолы: интриги 17-го тура АПЛ
Розыгрыш Английской
Розыгрыш Английской
Главная новость для болельщиков мерсисайдского клуба пришла в пятницу: немецкий специалист Юрген Клопп продлил контракт до 2024 года, в честь чего клубные социальные сети выпустили такой видеоролик:
Теперь руководство, менеджеры, болельщики и ненавистники «Ливерпуля» смогут еще на протяжении пяти лет следить за работой одного из самых эксцентричных и талантливых тренеров в Английской
Причин же для беспокойств перед новым туром АПЛ ни у кого из сопереживающих «красным» не найдется даже при большом желании: матч против безнадежного аутсайдера чемпионата Англии наверняка станет легкой прогулкой для действующего лидера.
Не помогут
На этой неделе представители западного Лондона отобрались в топ-16 Лиги чемпионов, обыграв в домашнем матче французский «Лилль» со счетом 2:1, таким образом сохранив полное представительство английских клубов в еврокубках.
Теперь «синим» срочно необходимо восстанавливать свое положение в чемпионате страны, где за последние четыре тура они трижды потерпели поражения.
«Вишни» — крепкий середняк Английской
«Красные дьяволы» в минувший четверг уверенно расправились с голландским «АЗ» и шагнули в
«Эвертон» сменил тренера и уже успел разобраться с молодой бандой Фрэнка Лэмпарда в предыдущем туре. Данкан Фергюсон действовал смело и очень переживал во время своей первой игры на посту наставника «ирисок», и в воскресном противостоянии с самым титулованным клубом Англии поводов для волнения у шотландца меньше не станет.
Манкунианцы набрали хороший ход и точно будут бороться до самого конца.
«Волки» также сумели преодолеть групповой этап Лиги Европы и выйти в весеннюю стадию второго по значимости европейского клубного турнира. Дела в Английской
В свою очередь, португалец уже сумел основательно прижиться в северном Лондоне и завоевать внимание требовательной публики. Не только приятные новости с болбоем, посетившим клубный обед, радуют фанатов «шпор», но и яркие и непредсказуемые игры также дарят целый спектр эмоций следящим за командой болельщикам.
Пусть «Тоттенхэму» и не удалось победить «Баварию» в последней игре группового этапа Лиги чемпионов, это совершенно никак не изменило их ситуацию и положение перед жеребьевкой, которая состоится 16 декабря.
Центральный матч 17-го тура может стать решающим в борьбе за титул чемпиона Англии. Впрочем, ровно с такой же вероятностью может стать решающей любая другая игра «Манчестер Сити» в текущем сезоне. Каждая следующая потеря очков будет отдалять коллектив под руководством Пепа Гвардиолы не столько от «Ливерпуля», сколько от «Лестера», который перед этим туром имеет шестиочковое преимущество.
«Арсенал» пробует найти себя после увольнения Унаи Эмери, и возможная победа над действующим чемпионом способна заметно ускорить этот процесс. Плотность в турнирной таблице настолько высока, что Фредрик Юнгберг легко может как запрыгнуть в зону еврокубков, так и опуститься во вторую половину.
Также в 17-ом туре Английской
«Бернли» — «Ньюкасл Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла»
«Лестер Сити» — «Норвич»
«Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед»
Максим Гужевский