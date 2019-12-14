Жертва «Ливерпуля» и бой Гвардиолы: интриги 17-го тура АПЛ

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«Ливерпуль» — «Уотфорд»

Главная новость для болельщиков мерсисайдского клуба пришла в пятницу: немецкий специалист Юрген Клопп продлил контракт до 2024 года, в честь чего клубные социальные сети выпустили такой видеоролик:

Футбол Англия 2019/2020 Тур 17, 14.12.2019, 15:30 Ливерпуль 0 Уотфорд 0

Теперь руководство, менеджеры, болельщики и ненавистники «Ливерпуля» смогут еще на протяжении пяти лет следить за работой одного из самых эксцентричных и талантливых тренеров в Английской премьер-лиге.

Причин же для беспокойств перед новым туром АПЛ ни у кого из сопереживающих «красным» не найдется даже при большом желании: матч против безнадежного аутсайдера чемпионата Англии наверняка станет легкой прогулкой для действующего лидера.

Не помогут из-за травм мерсисайдцам Натан Клайн, Жоэль Матип и Фабиньо. В составе «Уотфорда» точно не появятся Том Клеверли, Хосе Холебас и Дэнни Уэлбек.

Футбол Англия 2019/2020 Тур 17, 14.12.2019, 18:00 Челси - Борнмут -

«Челси» — «Борнмут»

На этой неделе представители западного Лондона отобрались в топ-16 Лиги чемпионов, обыграв в домашнем матче французский «Лилль» со счетом 2:1, таким образом сохранив полное представительство английских клубов в еврокубках.

Теперь «синим» срочно необходимо восстанавливать свое положение в чемпионате страны, где за последние четыре тура они трижды потерпели поражения.

«Вишни» — крепкий середняк Английской премьер-лиги прошлого сезона, но в настоящий момент обескровленный огромным числом потерь. Вне заявки на матч остались семь британцев, Джошуа Кинг из Норвегии и Натан Аке из Голландии. Прервать серию из пяти поражений подряд подопечным Эдди Хоу будет невероятно сложно.

Футбол Англия 2019/2020 Тур 17, 15.12.2019, 17:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон -

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

«Красные дьяволы» в минувший четверг уверенно расправились с голландским «АЗ» и шагнули в плей-офф Лиги Европы с первого места в своей группе и довели свою победную серию до трех игр. Оле-Гуннар Сульшер заработал большой кредит доверия со стороны владельца клуба после победы над «Манчестер Сити» в гостевом матче прошлого тура, поэтому за свое место на тренерской скамье стадиона «Олд Траффорд» норвежец пока может не переживать.

«Эвертон» сменил тренера и уже успел разобраться с молодой бандой Фрэнка Лэмпарда в предыдущем туре. Данкан Фергюсон действовал смело и очень переживал во время своей первой игры на посту наставника «ирисок», и в воскресном противостоянии с самым титулованным клубом Англии поводов для волнения у шотландца меньше не станет.

Манкунианцы набрали хороший ход и точно будут бороться до самого конца.

Футбол Англия 2019/2020 Тур 17, 15.12.2019, 17:00 Вулверхэмптон Уондерерс - Тоттенхэм Хотспур -

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»

«Волки» также сумели преодолеть групповой этап Лиги Европы и выйти в весеннюю стадию второго по значимости европейского клубного турнира. Дела в Английской премьер-лиге у команды Эспириту Санто также идут замечательно: уверенное шестое место, последнее поражение датируется еще сентябрем, поэтому предпосылки для удачного выступления против команды Жозе Моуринью есть.

В свою очередь, португалец уже сумел основательно прижиться в северном Лондоне и завоевать внимание требовательной публики. Не только приятные новости с болбоем, посетившим клубный обед, радуют фанатов «шпор», но и яркие и непредсказуемые игры также дарят целый спектр эмоций следящим за командой болельщикам.

Пусть «Тоттенхэму» и не удалось победить «Баварию» в последней игре группового этапа Лиги чемпионов, это совершенно никак не изменило их ситуацию и положение перед жеребьевкой, которая состоится 16 декабря.

Футбол Англия 2019/2020 Тур 17, 15.12.2019, 19:30 Арсенал - Манчестер Сити -

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

Центральный матч 17-го тура может стать решающим в борьбе за титул чемпиона Англии. Впрочем, ровно с такой же вероятностью может стать решающей любая другая игра «Манчестер Сити» в текущем сезоне. Каждая следующая потеря очков будет отдалять коллектив под руководством Пепа Гвардиолы не столько от «Ливерпуля», сколько от «Лестера», который перед этим туром имеет шестиочковое преимущество.

«Арсенал» пробует найти себя после увольнения Унаи Эмери, и возможная победа над действующим чемпионом способна заметно ускорить этот процесс. Плотность в турнирной таблице настолько высока, что Фредрик Юнгберг легко может как запрыгнуть в зону еврокубков, так и опуститься во вторую половину.

Также в 17-ом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) пройдут матчи:

«Бернли» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла»

«Лестер Сити» — «Норвич»

«Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед»