Матч «Наполи» — «Парма» перенесен из-за повреждения крыши
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Начало матча 16-го тура чемпионата Италии по футболу между «Наполи» и «Пармой» отложено на 30 минут, сообщается в микроблоге «Наполи» в Twitter.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Начало матча 16-го тура чемпионата Италии по футболу между «Наполи» и «Пармой» отложено на 30 минут, сообщается в микроблоге «Наполи» в Twitter.
Встреча пройдет в субботу в Неаполе и начнется в 20:30 мск, а не в 20:00, как было запланировано ранее. Как сообщает Football Italia, начало матча отложено на 30 минут
Матч против «Пармы» станет дебютным для Дженнаро Гаттузо, который возглавил «Наполи» 11 декабря.