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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч «Наполи» — «Парма» перенесен из-за повреждения крыши

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Начало матча 16-го тура чемпионата Италии по футболу между «Наполи» и «Пармой» отложено на 30 минут, сообщается в микроблоге «Наполи» в Twitter.

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Источник: Reuters

Встреча пройдет в субботу в Неаполе и начнется в 20:30 мск, а не в 20:00, как было запланировано ранее. Как сообщает Football Italia, начало матча отложено на 30 минут из-за повреждения крыши стадиона. С утра в субботу в Неаполе бушует непогода, из-за сильного ветра была частично сорвана крыша на домашнем стадионе «Наполи». Отмечается, что местные власти проверяли потенциальные повреждения крыши арены во избежание проблем с безопасностью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч против «Пармы» станет дебютным для Дженнаро Гаттузо, который возглавил «Наполи» 11 декабря.

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