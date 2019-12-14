Матч «Наполи» — «Парма» перенесен из-за повреждения крыши

Встреча пройдет в субботу в Неаполе и начнется в 20:30 мск, а не в 20:00, как было запланировано ранее. Как сообщает Football Italia, начало матча отложено на 30 минут из-за повреждения крыши стадиона. С утра в субботу в Неаполе бушует непогода, из-за сильного ветра была частично сорвана крыша на домашнем стадионе «Наполи». Отмечается, что местные власти проверяли потенциальные повреждения крыши арены во избежание проблем с безопасностью.