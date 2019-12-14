Рибери перенес операцию и выбыл из строя на десять недель

Источник: AP 2019

Хавбек получил повреждение правой лодыжки в конце ноября в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (0:1).

В субботу 36-летнему французу была сделана операция в одной из клиник Германии. В ближайшее время Рибери вернется во Флоренцию, где будет выполнять установленную программу реабилитации.