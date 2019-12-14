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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рибери перенес операцию и выбыл из строя на десять недель

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери успешно перенес операцию и выбыл из строя на 10 недель, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

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Источник: AP 2019

Хавбек получил повреждение правой лодыжки в конце ноября в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (0:1).

В субботу 36-летнему французу была сделана операция в одной из клиник Германии. В ближайшее время Рибери вернется во Флоренцию, где будет выполнять установленную программу реабилитации.

Рибери по окончании прошлого сезона покинул мюнхенскую «Баварию», за которую выступал с 2007 года, и в августе подписал контракт с «Фиорентиной». В нынешнем сезоне француз забил два гола и отдал две результативные передачи в 11 матчах чемпионата Италии.

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