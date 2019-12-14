Рибери перенес операцию и выбыл из строя на десять недель
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери успешно перенес операцию и выбыл из строя на 10 недель, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери успешно перенес операцию и выбыл из строя на 10 недель, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Хавбек получил повреждение правой лодыжки в конце ноября в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (0:1).
В субботу 36-летнему французу была сделана операция в одной из клиник Германии. В ближайшее время Рибери вернется во Флоренцию, где будет выполнять установленную программу реабилитации.
Рибери по окончании прошлого сезона покинул мюнхенскую «Баварию», за которую выступал с 2007 года, и в августе подписал контракт с «Фиорентиной». В нынешнем сезоне француз забил два гола и отдал две результативные передачи в 11 матчах чемпионата Италии.