«Интер» отменил пресс-конференцию Конте из-за оскорбительной статьи
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Футбольный клуб «Интер» объявил на своем сайте об отмене
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Футбольный клуб «Интер» объявил на своем сайте об отмене
Как отмечается в сообщении, клуб принял данное решение в связи с оскорбительной статьей по отношению к Конте, которая была опубликована в пятничном выпуске газеты Corriere dello Sport. По информации местных СМИ, в статье говорилось о поражении «Интера» от «второго состава «Барселоны» в матче группового этапа Лиги чемпионов, в результате чего миланский клуб не смог выйти в
«Мы не будем проводить
«Интер» набрал семь очков в Лиге чемпионов и занял третье место в группе F, пропустив вперед «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».