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17:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» отменил пресс-конференцию Конте из-за оскорбительной статьи

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Футбольный клуб «Интер» объявил на своем сайте об отмене пресс-конференции главного тренера команды Антонио Конте перед матчем 16-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной».

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Источник: Reuters

Как отмечается в сообщении, клуб принял данное решение в связи с оскорбительной статьей по отношению к Конте, которая была опубликована в пятничном выпуске газеты Corriere dello Sport. По информации местных СМИ, в статье говорилось о поражении «Интера» от «второго состава «Барселоны» в матче группового этапа Лиги чемпионов, в результате чего миланский клуб не смог выйти в плей-офф турнира.

«Мы не будем проводить пресс-конференцию сегодня, чтобы послать всем средствам массовой информации сообщение о том, что они должны уважать людей», — говорится в заявлении «Интера».

«Интер» набрал семь очков в Лиге чемпионов и занял третье место в группе F, пропустив вперед «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».

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