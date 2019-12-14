«Интер» отменил пресс-конференцию Конте из-за оскорбительной статьи

Как отмечается в сообщении, клуб принял данное решение в связи с оскорбительной статьей по отношению к Конте, которая была опубликована в пятничном выпуске газеты Corriere dello Sport. По информации местных СМИ, в статье говорилось о поражении «Интера» от «второго состава «Барселоны» в матче группового этапа Лиги чемпионов, в результате чего миланский клуб не смог выйти в плей-офф турнира.