Экс-тренер «Астаны» официально возглавил клуб КПЛ
Казахстанский специалист Григорий Бабаян назначен на пост главного тренера «Тобола». Об этом рассказал директор костанайского клуба Николай Панин.
Казахстанский специалист Григорий Бабаян назначен на пост главного тренера «Тобола». Об этом рассказал директор костанайского клуба Николай Панин.
«Мы сегодня провели переговоры с одним из лучших казахстанских тренеров — Григорием Бабаяном. Все его прекрасно знают по работе с «Астаной». Он не только был в штабе Станимира Стоилова, Мирослава Беранека, Олега Протасова и Романа Григорчука, но и сам успешно возглавлял клуб. Можно сказать, что все успехи «Астаны» тесно связаны с именем Григория Бабаяна.
Этот специалист прекрасно знаком с реалиями казахстанского футбола, имеет опыт подготовки команды к еврокубкам, постоянно занимается повышением квалификации. Буквально недавно Григорий Константинович закончил стажироваться в Испании. Сегодня состоялось подписание договора, поэтому сейчас можно уверенно сказать, что Григорий Бабаян — новый тренер «Тобола», — сказал Николай Панин.
Бабаян работал в «Астане» в разных должностях, начиная с 2012 года, а также самостоятельно возглавлял клуб. За это время тренер четыре раза становился чемпионом Казахстана в качестве ассистента главного тренера и единожды — как исполняющий обязанности главного тренера. В 2018 году был признан лучшим тренером
В июле 2019 года Бабаян покинул «Астану». Сообщалось, что недавно он прошел стажировку в испанской «Севилье».
«Тобол» в минувшем сезоне занял четвертое место в КПЛ-2019.