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18:14 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Астаны» официально возглавил клуб КПЛ

Казахстанский специалист Григорий Бабаян назначен на пост главного тренера «Тобола». Об этом рассказал директор костанайского клуба Николай Панин.

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«Мы сегодня провели переговоры с одним из лучших казахстанских тренеров — Григорием Бабаяном. Все его прекрасно знают по работе с «Астаной». Он не только был в штабе Станимира Стоилова, Мирослава Беранека, Олега Протасова и Романа Григорчука, но и сам успешно возглавлял клуб. Можно сказать, что все успехи «Астаны» тесно связаны с именем Григория Бабаяна.

Этот специалист прекрасно знаком с реалиями казахстанского футбола, имеет опыт подготовки команды к еврокубкам, постоянно занимается повышением квалификации. Буквально недавно Григорий Константинович закончил стажироваться в Испании. Сегодня состоялось подписание договора, поэтому сейчас можно уверенно сказать, что Григорий Бабаян — новый тренер «Тобола», — сказал Николай Панин.

Бабаян работал в «Астане» в разных должностях, начиная с 2012 года, а также самостоятельно возглавлял клуб. За это время тренер четыре раза становился чемпионом Казахстана в качестве ассистента главного тренера и единожды — как исполняющий обязанности главного тренера. В 2018 году был признан лучшим тренером премьер-лиги.

В июле 2019 года Бабаян покинул «Астану». Сообщалось, что недавно он прошел стажировку в испанской «Севилье».

«Тобол» в минувшем сезоне занял четвертое место в КПЛ-2019.

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Экс-тренер "Астаны" официально возглавил клуб КПЛ
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