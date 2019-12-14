Гол Салаха пяткой помог «Ливерпулю» выиграть восьмой матч в АПЛ подряд

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерисайдцев. Первый мяч на 38-й минуте забил Мохамед Салах. В концовке второго тайма египтянин забил гол ударом пяткой и помог своей команде выиграть.