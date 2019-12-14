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18:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Гол Салаха пяткой помог «Ливерпулю» выиграть восьмой матч в АПЛ подряд

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерисайдцев. Первый мяч на 38-й минуте забил Мохамед Салах. В концовке второго тайма египтянин забил гол ударом пяткой и помог своей команде выиграть.

«Ливерпуль» одержал восьмую победу подряд в АПЛ, набрал 49 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Уотфорд» с девятью очками замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Ливерпуль» 21 декабря на выезде встретится с «Вест Хэмом». «Уотфорд» днем позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

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Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Уотфорд
Футбол, Англия, Тур 1714.12.2019, 15:30 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппНайджел Пирсон
Голы
Мохамед Салах(Садио Мане)38′
Мохамед Салах(Дивок Ориги)90′
Составы команд
1Алиссон
26Бен Фостер
66Трент Александр-Арнолд
6Эдриан Мариаппа
4Виргил ван Дейк
21Кико Фемения
12Джо Гомес
15Крейг Каткарт
10Садио Мане
27Кристиан Кабаселе
7Джеймс Милнер
57′
23Исмаила Сарр
14Джордан Хендерсон
43′
7Жерар Деулофеу
11Мохамед Салах
19Уилл Хьюз
24′
5Джорджиньо Вайналдум
59′
29Этьенн Капуэ
26Эндрю Робертсон
9Трой Дини
75′
23Джердан Шачири
70′
18Андре Грэй
15Алекс Окслейд-Чемберлен
16Абдулай Дукуре
87′
9Роберту Фирмину
88′
20Домингуш Кина
27Дивок Ориги
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)8
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
8Фолы6
5Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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