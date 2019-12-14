Гол Салаха пяткой помог «Ливерпулю» выиграть восьмой матч в АПЛ подряд
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче 17-го тура Английской
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче 17-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 14 декабря, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерисайдцев. Первый мяч на 38-й минуте забил Мохамед Салах. В концовке второго тайма египтянин забил гол ударом пяткой и помог своей команде выиграть.
«Ливерпуль» одержал восьмую победу подряд в АПЛ, набрал 49 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Уотфорд» с девятью очками замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре «Ливерпуль» 21 декабря на выезде встретится с «Вест Хэмом». «Уотфорд» днем позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».
|Юрген Клопп
|Найджел Пирсон
|Мохамед Салах(Садио Мане)
|38′
|Мохамед Салах(Дивок Ориги)
|90′
|1
|Алиссон
|26
|Бен Фостер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|6
|Эдриан Мариаппа
|4
|Виргил ван Дейк
|21
|Кико Фемения
|12
|Джо Гомес
|15
|Крейг Каткарт
|10
|Садио Мане
|27
|Кристиан Кабаселе
|7
|Джеймс Милнер
57′
|23
|Исмаила Сарр
|14
|Джордан Хендерсон
43′
|7
|Жерар Деулофеу
|11
|Мохамед Салах
|19
|Уилл Хьюз
24′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
59′
|29
|Этьенн Капуэ
|26
|Эндрю Робертсон
|9
|Трой Дини
75′
|23
|Джердан Шачири
70′
|18
|Андре Грэй
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|16
|Абдулай Дукуре
87′
|9
|Роберту Фирмину
88′
|20
|Домингуш Кина
|27
|Дивок Ориги
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|6
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)