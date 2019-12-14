Два футболиста сборной Казахстана и легионер покинули «Тобол»
Сразу четыре футболиста покинули «Тобол». Об этом рассказал директор костанайского клуба Николай Панин.
Сразу четыре футболиста покинули «Тобол». Об этом рассказал директор костанайского клуба Николай Панин.
«У нас завершились трудовые отношения с Фернандером Кассаем, Виктором Дмитренко, Бауыржаном Турысбеком и Жасуром Нарзикуловым. Мы благодарим каждого из них за то время, которое они провели в клубе. Желаем им всевозможных успехов в дальнейшей карьере», — сказал Панин.
Сегодня, 14 декабря, было объявлено о назначении Григория Бабаяна на пост главного тренера «Тобола».
Костанайский клуб в минувшем сезоне занял четвертое место в КПЛ-2019.