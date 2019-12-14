Два футболиста сборной Казахстана и легионер покинули «Тобол»

«У нас завершились трудовые отношения с Фернандером Кассаем, Виктором Дмитренко, Бауыржаном Турысбеком и Жасуром Нарзикуловым. Мы благодарим каждого из них за то время, которое они провели в клубе. Желаем им всевозможных успехов в дальнейшей карьере», — сказал Панин.