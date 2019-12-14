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18:36 (мск), источник: Vesti.kz

Два футболиста сборной Казахстана и легионер покинули «Тобол»

Сразу четыре футболиста покинули «Тобол». Об этом рассказал директор костанайского клуба Николай Панин.

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«У нас завершились трудовые отношения с Фернандером Кассаем, Виктором Дмитренко, Бауыржаном Турысбеком и Жасуром Нарзикуловым. Мы благодарим каждого из них за то время, которое они провели в клубе. Желаем им всевозможных успехов в дальнейшей карьере», — сказал Панин.

Сегодня, 14 декабря, было объявлено о назначении Григория Бабаяна на пост главного тренера «Тобола».

Костанайский клуб в минувшем сезоне занял четвертое место в КПЛ-2019.

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