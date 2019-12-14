«Аль-Хиляль» обыграл «Эсперанс» и вышел в полуфинал клубного ЧМ
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии победил тунисский «Эсперанс» во втором раунде клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии победил тунисский «Эсперанс» во втором раунде клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.
Встреча в Дохе завершилась со счетом 1:0. Голом на 73-й минуте отметился Бафетимби Гомис. С 85-й минуты «Аль-Хиляль» играл в меньшинстве после удаления Мохамеда Канно.
В полуфинале турнира «Аль-Хиляль» сыграет с обладателем Кубка Либертадорес бразильским «Фламенго».