«Бавария» и дортмундская «Боруссия» одержали крупные победы

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«Бавария» в субботу разгромила на своем поле бременский «Вердер» со счетом 6:1. На гол Милота Рашицы (24-я минута) хозяева ответили хет-триком Филиппе Коутиньо (45, 64 и 78), дублем Роберта Левандовского (45+4 и 72), а также мячом Томаса Мюллера (75).

«Боруссия» забила на выезде четыре безответных гола «Майнцу» — 4:0. У дортмундцев отличились Марко Ройс (32), Джейдон Санчо (66), Торган Азар (69) и Нико Шульц (84).

«Бавария» набрала 27 очков и поднялась на четвертую строчку в таблице бундеслиги, «Боруссия» (29 очков) одержала третью победу подряд и идет на третьем месте.

Результаты других матчей тура:

«Герта» — «Фрайбург» — 1:0,

«Кёльн» — «Байер» — 2:0,