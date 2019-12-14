«Бавария» и дортмундская «Боруссия» одержали крупные победы
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» одержали победы с крупным счетом в своих матчах 15-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» одержали победы с крупным счетом в своих матчах 15-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» в субботу разгромила на своем поле бременский «Вердер» со счетом 6:1. На гол Милота Рашицы (24-я минута) хозяева ответили
«Бавария» набрала 27 очков и поднялась на четвертую строчку в таблице бундеслиги, «Боруссия» (29 очков) одержала третью победу подряд и идет на третьем месте.
Результаты других матчей тура:
«Герта» — «Фрайбург» — 1:0,
«Кёльн» — «Байер» — 2:0,
«Падерборн» — «Унион Берлин» — 1:1.
|Ханс-Дитер Флик
|Флориан Кохфельдт
|Филиппе Коутинью(Серж Гнабри)
|45′
|Милот Рашица(Дави Классен)
|24′
|Роберт Левандовски(Филиппе Коутинью)
|45+4′
|Филиппе Коутинью(Давид Алаба)
|63′
|Роберт Левандовски(Томас Мюллер)
|72′
|Томас Мюллер(Филиппе Коутинью)
|75′
|Филиппе Коутинью(Иван Перишич)
|78′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Иржи Павленка
|5
|Бенжамен Павар
16′
|4
|Михаэль Ланг
|27
|Давид Алаба
|5
|Людвиг Аугустинссон
|32
|Джошуа Киммих
|13
|Милош Велькович
|6
|Тиагу Алькантара
|17
|Нури Шахин
|19
|Альфонсо Дэйвис
|30
|Дави Классен
|22
|Серж Гнабри
|35
|Максимилиан Эггештайн
|9
|Роберт Левандовски
|36
|Кристиан Гросс
22′
|17
|Джером Боатенг
18′45′
|23
|Теодор Гебре Селассие
45′
|14
|Иван Перишич
|32
|Марко Фридль
62′
|10
|Филиппе Коутинью
82′
|7
|Милот Рашица
86′
|28
|Сарприит Сингх
|22
|Фин Бартельс
|18
|Леон Горецка
70′
|8
|Юя Осако
67′
|25
|Томас Мюллер
|10
|Леонардо Биттенкурт
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|28
|Удары (всего)
|10
|14
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Роберт Шредер(Германия)