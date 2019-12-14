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21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» одержали крупные победы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» одержали победы с крупным счетом в своих матчах 15-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: Reuters

«Бавария» в субботу разгромила на своем поле бременский «Вердер» со счетом 6:1. На гол Милота Рашицы (24-я минута) хозяева ответили хет-триком Филиппе Коутиньо (45, 64 и 78), дублем Роберта Левандовского (45+4 и 72), а также мячом Томаса Мюллера (75).

«Боруссия» забила на выезде четыре безответных гола «Майнцу» — 4:0. У дортмундцев отличились Марко Ройс (32), Джейдон Санчо (66), Торган Азар (69) и Нико Шульц (84).

«Бавария» набрала 27 очков и поднялась на четвертую строчку в таблице бундеслиги, «Боруссия» (29 очков) одержала третью победу подряд и идет на третьем месте.

Результаты других матчей тура:

«Герта» — «Фрайбург» — 1:0,

«Кёльн» — «Байер» — 2:0,

«Падерборн» — «Унион Берлин» — 1:1.

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Бавария
6:1
Первый тайм: 2:1
Вердер
Футбол, Германия, Тур 1514.12.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Ханс-Дитер ФликФлориан Кохфельдт
Голы
Филиппе Коутинью(Серж Гнабри)45′
Милот Рашица(Дави Классен)24′
Роберт Левандовски(Филиппе Коутинью)45+4′
Филиппе Коутинью(Давид Алаба)63′
Роберт Левандовски(Томас Мюллер)72′
Томас Мюллер(Филиппе Коутинью)75′
Филиппе Коутинью(Иван Перишич)78′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Иржи Павленка
5Бенжамен Павар
16′
4Михаэль Ланг
27Давид Алаба
5Людвиг Аугустинссон
32Джошуа Киммих
13Милош Велькович
6Тиагу Алькантара
17Нури Шахин
19Альфонсо Дэйвис
30Дави Классен
22Серж Гнабри
35Максимилиан Эггештайн
9Роберт Левандовски
36Кристиан Гросс
22′
17Джером Боатенг
18′45′
23Теодор Гебре Селассие
45′
14Иван Перишич
32Марко Фридль
62′
10Филиппе Коутинью
82′
7Милот Рашица
86′
28Сарприит Сингх
22Фин Бартельс
18Леон Горецка
70′
8Юя Осако
67′
25Томас Мюллер
10Леонардо Биттенкурт
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
28Удары (всего)10
14Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
15Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяРоберт Шредер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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