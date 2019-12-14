Аутсайдер АПЛ прервал девятиматчевую победную серию «Лестера»

Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На 26-й минуте гостей вывел вперед Тиэму Пукки. Через 12 минут голкипер канареек Тим Крул отбил мяч в собственные ворота после удара Джейми Варди.

Аутсайдер АПЛ «Норвич» прервал девятиматчевую победную серию «Лестера», набрал 12 очков и находится на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице. «Лисы» имеют в активе 39 очков и располагаются на второй строчке.