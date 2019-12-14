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21:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Аутсайдер АПЛ прервал девятиматчевую победную серию «Лестера»

«Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Норвичем» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На 26-й минуте гостей вывел вперед Тиэму Пукки. Через 12 минут голкипер канареек Тим Крул отбил мяч в собственные ворота после удара Джейми Варди.

Аутсайдер АПЛ «Норвич» прервал девятиматчевую победную серию «Лестера», набрал 12 очков и находится на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице. «Лисы» имеют в активе 39 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Лестер» 21 декабря на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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Лестер
1:1
Первый тайм: 1:1
Норвич
Футбол, Англия, Тур 1714.12.2019, 18:00 (МСК UTC+3)King Power Stadium
Главные тренеры
Брендан РоджерсДаниэль Фарке
Голы
Тим Крул38′
Теему Пукки(Эмилиано Буэндия)26′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
1Тим Крул
90+3′
3Бен Чилвелл
2Макс Ааронс
4Чаглар Сеюнджю
3Сэмюэл Бирам
6Джонатан Эванс
4Бен Годфри
21Рикарду Перейра
6Кристоф Циммерманн
8Юри Тилеманс
23Кенни Маклин
10Джеймс Мэддисон
27Александр Теттей
78′
25Уилфред Ндиди
22Теему Пукки
9Джейми Варди
14Тодд Кантуэлл
33′85′
26Деннис Прат
45′
11Онель Эрнандес
15Харви Барнс
19Том Трибулль
52′86′
14Келечи Ихеаначо
39′
18Марко Штиперманн
7Демарэй Грэй
17Эмилиано Буэндия
60′90′
8Марио Вранчич
Статистика
0Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)10
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
11Фолы15
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭндрю Мэдли(Англия)
Обозначения
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