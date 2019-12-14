Аутсайдер АПЛ прервал девятиматчевую победную серию «Лестера»
«Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Норвичем» в матче 17-го тура Английской
«Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Норвичем» в матче 17-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На 26-й минуте гостей вывел вперед Тиэму Пукки. Через 12 минут голкипер канареек Тим Крул отбил мяч в собственные ворота после удара Джейми Варди.
В следующем туре «Лестер» 21 декабря на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Вулверхэмптон».
|Брендан Роджерс
|Даниэль Фарке
|Тим Крул
|38′
|Теему Пукки(Эмилиано Буэндия)
|26′
|1
|Каспер Шмайхель
|1
|Тим Крул
90+3′
|3
|Бен Чилвелл
|2
|Макс Ааронс
|4
|Чаглар Сеюнджю
|3
|Сэмюэл Бирам
|6
|Джонатан Эванс
|4
|Бен Годфри
|21
|Рикарду Перейра
|6
|Кристоф Циммерманн
|8
|Юри Тилеманс
|23
|Кенни Маклин
|10
|Джеймс Мэддисон
|27
|Александр Теттей
78′
|25
|Уилфред Ндиди
|22
|Теему Пукки
|9
|Джейми Варди
|14
|Тодд Кантуэлл
33′85′
|26
|Деннис Прат
45′
|11
|Онель Эрнандес
|15
|Харви Барнс
|19
|Том Трибулль
52′86′
|14
|Келечи Ихеаначо
39′
|18
|Марко Штиперманн
|7
|Демарэй Грэй
|17
|Эмилиано Буэндия
60′90′
|8
|Марио Вранчич
|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Эндрю Мэдли(Англия)