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21:31 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» дома проиграл середняку АПЛ

«Челси» на своем поле проиграл «Борнмуту» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 84-й минуте забил полузащитник вишен Дэн Гослинг.

В активе «Челси» 29 очков после 17 туров, команда занимает четвертое место в турнирной таблице. Середняк АПЛ «Борнмут» прервал серию из пяти поражений подряд и с 19 очками находится на 14-й позиции.

В следующем туре «Челси» 22 декабря на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Борнмут» днем раньше на своем поле примет «Бернли».

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Челси
0:1
Первый тайм: 0:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 1714.12.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардЭдди Хоуи
Голы
Дэн Гослинг(Джефферсон Лерма)84′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
12Аарон Рамсдейл
2Антонио Рюдигер
2Саймон Фрэнсис
15Курт Зума
17Джек Стэйси
28Сесар Аспиликуэта
21Диего Рико
33Эмерсон
33Крис Мефам
7Н`Голо Канте
4Дэн Гослинг
82′
19Мэйсон Маунт
8Джефферсон Лерма
9Тэмми Абрахам
16Льюис Кук
50′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
78′
29Филип Биллинг
23Миши Батшуайи
24Райан Фрэйзер
10Виллиан
65′
7Джошуа Кинг
75′
17Матео Ковачич
81′
9Доминик Соланке
22Кристиан Пулишич
65′
20Каллум Хадсон-Одои
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)11
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
9Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол с пенальти
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