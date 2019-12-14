«Челси» дома проиграл середняку АПЛ
«Челси» на своем поле проиграл «Борнмуту» в матче 17-го тура Английской
«Челси» на своем поле проиграл «Борнмуту» в матче 17-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 14 декабря, в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 84-й минуте забил полузащитник вишен Дэн Гослинг.
В следующем туре «Челси» 22 декабря на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Борнмут» днем раньше на своем поле примет «Бернли».
|Фрэнк Лэмпард
|Эдди Хоуи
|Дэн Гослинг(Джефферсон Лерма)
|84′
|1
|Кепа Аррисабалага
|12
|Аарон Рамсдейл
|2
|Антонио Рюдигер
|2
|Саймон Фрэнсис
|15
|Курт Зума
|17
|Джек Стэйси
|28
|Сесар Аспиликуэта
|21
|Диего Рико
|33
|Эмерсон
|33
|Крис Мефам
|7
|Н`Голо Канте
|4
|Дэн Гослинг
82′
|19
|Мэйсон Маунт
|8
|Джефферсон Лерма
|9
|Тэмми Абрахам
|16
|Льюис Кук
50′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
78′
|29
|Филип Биллинг
|23
|Миши Батшуайи
|24
|Райан Фрэйзер
|10
|Виллиан
65′
|7
|Джошуа Кинг
75′
|17
|Матео Ковачич
81′
|9
|Доминик Соланке
|22
|Кристиан Пулишич
65′
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)