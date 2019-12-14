Монреаль получил жесткое рассечение, когда праздновал гол «Барсе». «Сосьедад» дает шанс «Реалу»

Игра «Барселоны» в выездных матчах в этом сезоне — это катастрофа. Каталонцы жестко отскочили от «Боруссии» и «Славии» в Лиге чемпионов, в Ла Лиге успели проиграть «Леванте», «Атлетику» и «Гранаде» плюс сыграли вничью с «Осасуной». Хотя игра «Барсы» на выезде при Вальверде — тема для отдельного разговора. «Рома» и «Ливерпуль» не дадут соврать.

От «Реала Сосьедад» сине-гранатовые регулярно отлетают в Басконии еще со времен Гвардиолы, потому матч с басками изначально был не в числе рядовых. С первых минут «Сосьедад» забрал мяч себе и заставил соперника играть исключительно на контратаках. Открыл счет с пенальти восходящая звезда испанского футбола Микель Оярсабаль. «Барса» же создавала моменты исключительно за счет забросов за спину защитникам. В первом тайме прошел роскошный пас Суареса на Гризманна, во втором гениально сыграл Бускетс, и после паса Месси на пустые забивал уже Луис.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-141682278&id=456241978&hash=7a82e4d35bd72f5f&hd=2" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но на протяжении всего матча владел преимуществом именно «Сосьедад» — 55% на 45% владения мячом, двукратное преимущество по ударам (19 на 9). Особенно были хороши Гевара и принадлежащий «Реалу» Мартин Эдегор, который продолжает прогрессировать после ренессанса у Слуцкого в «Витессе». Забил другой арендованный игрок — Александер Исак, права на которого принадлежат «Боруссии». «Сосьедад» мог забивать и третий, но тер Штеген реабилитировался после неуверенной игры при втором пропущенном мяче. Самый жесткий момент матча — празднование ассиста Начо Монреалем. Бывший защитник «Арсенала» организовал гол Исака, а после этого понесся праздновать гол с Микелем Оярсабалем.

Монреаль получил рассечение подбородка, залил кровью футболку и несколько минут провел за пределами поля, пока ему оказывали помощь.