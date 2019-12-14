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21:41 (мск), источник: Sport24

Монреаль получил жесткое рассечение, когда праздновал гол «Барсе». «Сосьедад» дает шанс «Реалу»

«Барселона» снова теряет очки на выезде.

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Игра «Барселоны» в выездных матчах в этом сезоне — это катастрофа. Каталонцы жестко отскочили от «Боруссии» и «Славии» в Лиге чемпионов, в Ла Лиге успели проиграть «Леванте», «Атлетику» и «Гранаде» плюс сыграли вничью с «Осасуной». Хотя игра «Барсы» на выезде при Вальверде — тема для отдельного разговора. «Рома» и «Ливерпуль» не дадут соврать.

От «Реала Сосьедад» сине-гранатовые регулярно отлетают в Басконии еще со времен Гвардиолы, потому матч с басками изначально был не в числе рядовых. С первых минут «Сосьедад» забрал мяч себе и заставил соперника играть исключительно на контратаках. Открыл счет с пенальти восходящая звезда испанского футбола Микель Оярсабаль. «Барса» же создавала моменты исключительно за счет забросов за спину защитникам. В первом тайме прошел роскошный пас Суареса на Гризманна, во втором гениально сыграл Бускетс, и после паса Месси на пустые забивал уже Луис.

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Но на протяжении всего матча владел преимуществом именно «Сосьедад» — 55% на 45% владения мячом, двукратное преимущество по ударам (19 на 9). Особенно были хороши Гевара и принадлежащий «Реалу» Мартин Эдегор, который продолжает прогрессировать после ренессанса у Слуцкого в «Витессе». Забил другой арендованный игрок — Александер Исак, права на которого принадлежат «Боруссии». «Сосьедад» мог забивать и третий, но тер Штеген реабилитировался после неуверенной игры при втором пропущенном мяче. Самый жесткий момент матча — празднование ассиста Начо Монреалем. Бывший защитник «Арсенала» организовал гол Исака, а после этого понесся праздновать гол с Микелем Оярсабалем.

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Монреаль получил рассечение подбородка, залил кровью футболку и несколько минут провел за пределами поля, пока ему оказывали помощь.

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«Барселона» снова потеряла очки. Сейчас она опережает «Реал» на одно очко, но в случае победы над «Валенсией» команда Зидана выйдет на первое место в таблице.

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Реал Сосьедад
2:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 1714.12.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Anoeta
Главные тренеры
Иманол АльгвасильЭрнесто Вальверде
Голы
Микель Оярсабаль12′
Антуан Гризманн(Луис Суарес)38′
Александр Исак62′
Луис Суарес(Лионель Месси)49′
Составы команд
1Алекс Ремиро
1Марк-Андре тер Штеген
2Хосеба Сальдуа
20Сержи Роберто
20Начо Монреаль
3Жерар Пике
3Диего Льоренте
15Клеман Лангле
16Андер Гевара
21Френки де Йонг
8Микель Мерино
9Луис Суарес
74′
21Мартин Эдегор
10Лионель Месси
5Игор Субельдия
17Антуан Гризманн
7Кристиан Порту
59′
18Жорди Альба
74′
11Аднан Янузай
2Нелсон Семеду
10Микель Оярсабаль
85′
4Иван Ракитич
79′
22Андер Барренечеа
22Артуро Видаль
19Александр Исак
66′
5Серхио Бускетс
73′
9да Силва Виллиан Жозе
19Карлес Аленья
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)9
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
7Фолы8
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
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