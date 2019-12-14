Монреаль получил жесткое рассечение, когда праздновал гол «Барсе». «Сосьедад» дает шанс «Реалу»
«Барселона» снова теряет очки на выезде.
«Барселона» снова теряет очки на выезде.
Игра «Барселоны» в выездных матчах в этом сезоне — это катастрофа. Каталонцы жестко отскочили от «Боруссии» и «Славии» в Лиге чемпионов, в Ла Лиге успели проиграть «Леванте», «Атлетику» и «Гранаде» плюс сыграли вничью с «Осасуной». Хотя игра «Барсы» на выезде при Вальверде — тема для отдельного разговора. «Рома» и «Ливерпуль» не дадут соврать.
От «Реала Сосьедад»
Но на протяжении всего матча владел преимуществом именно «Сосьедад» — 55% на 45% владения мячом, двукратное преимущество по ударам (19 на 9). Особенно были хороши Гевара и принадлежащий «Реалу» Мартин Эдегор, который продолжает прогрессировать после ренессанса у Слуцкого в «Витессе». Забил другой арендованный игрок — Александер Исак, права на которого принадлежат «Боруссии». «Сосьедад» мог забивать и третий, но тер Штеген реабилитировался после неуверенной игры при втором пропущенном мяче. Самый жесткий момент матча — празднование ассиста Начо Монреалем. Бывший защитник «Арсенала» организовал гол Исака, а после этого понесся праздновать гол с Микелем Оярсабалем.
Монреаль получил рассечение подбородка, залил кровью футболку и несколько минут провел за пределами поля, пока ему оказывали помощь.
«Барселона» снова потеряла очки. Сейчас она опережает «Реал» на одно очко, но в случае победы над «Валенсией» команда Зидана выйдет на первое место в таблице.
|Иманол Альгвасиль
|Эрнесто Вальверде
|Микель Оярсабаль
|12′
|Антуан Гризманн(Луис Суарес)
|38′
|Александр Исак
|62′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|49′
|1
|Алекс Ремиро
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|Хосеба Сальдуа
|20
|Сержи Роберто
|20
|Начо Монреаль
|3
|Жерар Пике
|3
|Диего Льоренте
|15
|Клеман Лангле
|16
|Андер Гевара
|21
|Френки де Йонг
|8
|Микель Мерино
|9
|Луис Суарес
74′
|21
|Мартин Эдегор
|10
|Лионель Месси
|5
|Игор Субельдия
|17
|Антуан Гризманн
|7
|Кристиан Порту
59′
|18
|Жорди Альба
74′
|11
|Аднан Янузай
|2
|Нелсон Семеду
|10
|Микель Оярсабаль
85′
|4
|Иван Ракитич
79′
|22
|Андер Барренечеа
|22
|Артуро Видаль
|19
|Александр Исак
66′
|5
|Серхио Бускетс
73′
|9
|да Силва Виллиан Жозе
|19
|Карлес Аленья
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас(Испания)