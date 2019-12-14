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22:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий не хочет снова тренировать в Голландии

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что пока не собирается снова работать в чемпионате Голландии.

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Источник: РИА "Новости"

— Скорее всего, да. Безумно люблю Голландию. Эти полтора года было очень круто, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

Но если говорим про футбольную составляющую… Если будет клуб, который будет делать ставку на молодежь, то это возможно. Но если мы говорим про среднестатистический вариант, при этом я не критикую этот варианта, он просто другой, то я вряд ли захочу возвращаться.

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