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22:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» проиграл «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» проиграл «Парме» со счётом 1:2.

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло, ему ассистировали судьи на линиях Маттео Боттегони и Давиде Империале.

Счёт был открыт в начале матча, на 4-й минуте автором забитого мяча стал Деян Кулушевски. В середине второго тайма неаполитанский клуб восстановил равновесие, отличился Аркадиуш Милик, которому ассистировал Дрис Мертенс. Победу гостям принёс Жервиньо, отличившийся на 93-й минуте.

Матч стал первым для «Наполи» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, который сменил Карло Анчелотти.

«Парма», набрав 24 очка, вышла на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (21) — на 8-м месте.

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Наполи
1:2
Первый тайм: 0:1
Парма
Футбол, Италия, Тур 1614.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)San Paolo
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоРоберто Д`Аверса
Голы
Аркадиуш Милик64′
Деян Кулушевски4′
Жерве Яо Куасси Жервинью90+3′
Составы команд
1Алекс Мерет
1Луиджи Сепе
6Мариу Руй
2Симоне Якопони
22Джованни Ди Лоренцо
22Бруну Алвеш
44Константинос Манолас
28Риккардо Гальоло
63′
8Фабиан Руис
36Маттео Дармиан
20Петр Зелиньски
10Эрнани
7Хосе Кальехон
15Гастон Бругман
99Аркадиуш Милик
81′
44Деян Кулушевски
26Калиду Кулибали
5′
27Жерве Яо Куасси Жервинью
9′
13Себастьяно Луперто
17Антонино Барилла
66′
5Маркес Лоурейру Аллан
63′
8Альберто Грасси
14Дрис Мертенс
79′
11Андреас Корнелиус
17′
24Лоренцо Инсинье
79′
93Маттиа Спрокати
78′
11Ирвинг Лосано
97Джузеппе Пеццелла
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)7
10Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
11Угловые1
9Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
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