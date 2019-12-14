«Наполи» проиграл «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» проиграл «Парме» со счётом 1:2.
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» проиграл «Парме» со счётом 1:2.
Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло, ему ассистировали судьи на линиях Маттео Боттегони и Давиде Империале.
Счёт был открыт в начале матча, на 4-й минуте автором забитого мяча стал Деян Кулушевски. В середине второго тайма неаполитанский клуб восстановил равновесие, отличился Аркадиуш Милик, которому ассистировал Дрис Мертенс. Победу гостям принёс Жервиньо, отличившийся на 93-й минуте.
Матч стал первым для «Наполи» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, который сменил Карло Анчелотти.
«Парма», набрав 24 очка, вышла на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (21) — на 8-м месте.
|Дженнаро Гаттузо
|Роберто Д`Аверса
|Аркадиуш Милик
|64′
|Деян Кулушевски
|4′
|Жерве Яо Куасси Жервинью
|90+3′
|1
|Алекс Мерет
|1
|Луиджи Сепе
|6
|Мариу Руй
|2
|Симоне Якопони
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|22
|Бруну Алвеш
|44
|Константинос Манолас
|28
|Риккардо Гальоло
63′
|8
|Фабиан Руис
|36
|Маттео Дармиан
|20
|Петр Зелиньски
|10
|Эрнани
|7
|Хосе Кальехон
|15
|Гастон Бругман
|99
|Аркадиуш Милик
81′
|44
|Деян Кулушевски
|26
|Калиду Кулибали
5′
|27
|Жерве Яо Куасси Жервинью
9′
|13
|Себастьяно Луперто
|17
|Антонино Барилла
66′
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
63′
|8
|Альберто Грасси
|14
|Дрис Мертенс
79′
|11
|Андреас Корнелиус
17′
|24
|Лоренцо Инсинье
79′
|93
|Маттиа Спрокати
78′
|11
|Ирвинг Лосано
|97
|Джузеппе Пеццелла
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|7
|10
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Ди Белло(Италия)