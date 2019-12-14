«Лейпциг» в гостях разгромил «Фортуну» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» разгромили на выезде «Фортуну» в матче 15-го тура чемпионата Германии и поднялись на первое место в таблице бундеслиги.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» разгромили на выезде «Фортуну» в матче 15-го тура чемпионата Германии и поднялись на первое место в таблице бундеслиги.
Встреча, прошедшая в субботу в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Патрик Шик (2-я минута), Тимо Вернер с пенальти (58) и Норди Мукиеле (75).
«Лейпциг» набрал 33 очка и опережает ближайших преследователей на два балла. Команда Юлиана Нагельсмана одержала шестую победу подряд. Безвыигрышная серия «Фортуны» достигла пяти матчей (две ничьи, три поражения), при этом дюссельдорфцы проиграли второй матч кряду с крупным счетом. В таблице бундеслиги «Фортуна» идет на 16-й строчке (12 очков).
|Фридхельм Функель
|Юлиан Нагельсманн
|Патрик Шик(Конрад Лаймер)
|2′
|Тимо Вернер
|58′
|Норди Мукьеле(Марсель Забитцер)
|75′
|24
|Зак Стеффен
|1
|Петер Гулачи
|3
|Андре Хоффманн
|5
|Дайот Упамекано
|5
|Каан Айхан
57′
|23
|Марсель Хальстенберг
|23
|Нико Гиссельманн
|7
|Марсель Забитцер
|25
|Маттиас Циммерманн
|13
|Штефан Ильзанкер
|32
|Робин Бормут
|18
|Кристофер Нкунку
|13
|Адам Боджек
77′
|27
|Конрад Лаймер
|27
|Нана Ампома
|31
|Диего Демме
33′
|15
|Эрик Томми
81′
|16
|Лукас Клостерманн
65′
|8
|Аймен Баркок
|22
|Норди Мукьеле
|31
|Марсель Соботтка
76′
|11
|Тимо Вернер
81′
|34
|Льюис Бэйкер
|19
|Ханнес Вольф
|9
|Давид Ковнацки
70′
|21
|Патрик Шик
71′
|37
|Бернард Текпетей
|20
|Матеус Кунья
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|22
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Роберт Хартманн(Германия)