«Лейпциг» в гостях разгромил «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в субботу в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Патрик Шик (2-я минута), Тимо Вернер с пенальти (58) и Норди Мукиеле (75).

«Лейпциг» набрал 33 очка и опережает ближайших преследователей на два балла. Команда Юлиана Нагельсмана одержала шестую победу подряд. Безвыигрышная серия «Фортуны» достигла пяти матчей (две ничьи, три поражения), при этом дюссельдорфцы проиграли второй матч кряду с крупным счетом. В таблице бундеслиги «Фортуна» идет на 16-й строчке (12 очков).