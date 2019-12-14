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14 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Лейпциг» в гостях разгромил «Фортуну» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» разгромили на выезде «Фортуну» в матче 15-го тура чемпионата Германии и поднялись на первое место в таблице бундеслиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Патрик Шик (2-я минута), Тимо Вернер с пенальти (58) и Норди Мукиеле (75).

«Лейпциг» набрал 33 очка и опережает ближайших преследователей на два балла. Команда Юлиана Нагельсмана одержала шестую победу подряд. Безвыигрышная серия «Фортуны» достигла пяти матчей (две ничьи, три поражения), при этом дюссельдорфцы проиграли второй матч кряду с крупным счетом. В таблице бундеслиги «Фортуна» идет на 16-й строчке (12 очков).

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Фортуна Д
0:3
Первый тайм: 0:1
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 1514.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Merkur Spiel-Arena
Главные тренеры
Фридхельм ФункельЮлиан Нагельсманн
Голы
Патрик Шик(Конрад Лаймер)2′
Тимо Вернер58′
Норди Мукьеле(Марсель Забитцер)75′
Составы команд
24Зак Стеффен
1Петер Гулачи
3Андре Хоффманн
5Дайот Упамекано
5Каан Айхан
57′
23Марсель Хальстенберг
23Нико Гиссельманн
7Марсель Забитцер
25Маттиас Циммерманн
13Штефан Ильзанкер
32Робин Бормут
18Кристофер Нкунку
13Адам Боджек
77′
27Конрад Лаймер
27Нана Ампома
31Диего Демме
33′
15Эрик Томми
81′
16Лукас Клостерманн
65′
8Аймен Баркок
22Норди Мукьеле
31Марсель Соботтка
76′
11Тимо Вернер
81′
34Льюис Бэйкер
19Ханнес Вольф
9Давид Ковнацки
70′
21Патрик Шик
71′
37Бернард Текпетей
20Матеус Кунья
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)22
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые9
12Фолы10
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяРоберт Хартманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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