«Барселона» подаст жалобу по поводу работы VAR в матче с «Реалом Сосьедад»

По данным источника, Бартомеу направит официальную жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF). Руководство каталонского клуба недовольно тем, что арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти в ворота «Реала Сосьедад» после падения защитника «Барселоны» Жерара Пике в штрафной площади в результате единоборства с игроком соперника Диего Льоренте. Рохас сразу показал, что пенальти не было и не стал обращаться с запросом к видеоассистентам, чтобы они посмотрели спорный эпизод.