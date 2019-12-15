«Барселона» подаст жалобу по поводу работы VAR в матче с «Реалом Сосьедад»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу намерен подать жалобу по поводу работы VAR в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:2), сообщает Marca.
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу намерен подать жалобу по поводу работы VAR в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:2), сообщает Marca.
По данным источника, Бартомеу направит официальную жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF). Руководство каталонского клуба недовольно тем, что арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти в ворота «Реала Сосьедад» после падения защитника «Барселоны» Жерара Пике в штрафной площади в результате единоборства с игроком соперника Диего Льоренте. Рохас сразу показал, что пенальти не было и не стал обращаться с запросом к видеоассистентам, чтобы они посмотрели спорный эпизод.
«Барселона» набрала 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (28) — на 4-м месте.
Следующий матч «Барселона» проведёт 18 декабря на своём поле с мадридским «Реалом».
Источник: Sport.es
|Иманол Альгвасиль
|Эрнесто Вальверде
|Микель Оярсабаль
|12′
|Антуан Гризманн(Луис Суарес)
|38′
|Александр Исак
|62′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|49′
|1
|Алекс Ремиро
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|Хосеба Сальдуа
|20
|Сержи Роберто
|20
|Начо Монреаль
|3
|Жерар Пике
|3
|Диего Льоренте
|15
|Клеман Лангле
|16
|Андер Гевара
|21
|Френки де Йонг
|8
|Микель Мерино
|9
|Луис Суарес
74′
|21
|Мартин Эдегор
|10
|Лионель Месси
|5
|Игор Субельдия
|17
|Антуан Гризманн
|7
|Кристиан Порту
59′
|18
|Жорди Альба
74′
|11
|Аднан Янузай
|2
|Нелсон Семеду
|10
|Микель Оярсабаль
85′
|4
|Иван Ракитич
79′
|22
|Андер Барренечеа
|22
|Артуро Видаль
|19
|Александр Исак
66′
|5
|Серхио Бускетс
73′
|9
|да Силва Виллиан Жозе
|19
|Карлес Аленья
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас(Испания)