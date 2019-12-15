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13:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» подаст жалобу по поводу работы VAR в матче с «Реалом Сосьедад»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу намерен подать жалобу по поводу работы VAR в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:2), сообщает Marca.

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Источник: AP 2019

По данным источника, Бартомеу направит официальную жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF). Руководство каталонского клуба недовольно тем, что арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти в ворота «Реала Сосьедад» после падения защитника «Барселоны» Жерара Пике в штрафной площади в результате единоборства с игроком соперника Диего Льоренте. Рохас сразу показал, что пенальти не было и не стал обращаться с запросом к видеоассистентам, чтобы они посмотрели спорный эпизод.

«Барселона» набрала 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (28) — на 4-м месте.

Следующий матч «Барселона» проведёт 18 декабря на своём поле с мадридским «Реалом».

Источник: Sport.es

Реал Сосьедад
2:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 1714.12.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Anoeta
Главные тренеры
Иманол АльгвасильЭрнесто Вальверде
Голы
Микель Оярсабаль12′
Антуан Гризманн(Луис Суарес)38′
Александр Исак62′
Луис Суарес(Лионель Месси)49′
Составы команд
1Алекс Ремиро
1Марк-Андре тер Штеген
2Хосеба Сальдуа
20Сержи Роберто
20Начо Монреаль
3Жерар Пике
3Диего Льоренте
15Клеман Лангле
16Андер Гевара
21Френки де Йонг
8Микель Мерино
9Луис Суарес
74′
21Мартин Эдегор
10Лионель Месси
5Игор Субельдия
17Антуан Гризманн
7Кристиан Порту
59′
18Жорди Альба
74′
11Аднан Янузай
2Нелсон Семеду
10Микель Оярсабаль
85′
4Иван Ракитич
79′
22Андер Барренечеа
22Артуро Видаль
19Александр Исак
66′
5Серхио Бускетс
73′
9да Силва Виллиан Жозе
19Карлес Аленья
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)9
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
7Фолы8
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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