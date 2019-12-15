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01:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Анже»

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Монако», за который выступает футболист сборной России Александр Головин, сыграл вничью с «Анже» в матче 18-го тура чемпионата Франции.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Анже, завершилась со счетом 0:0. Головин вышел в стартовом составе монегасков и был заменен на 79-й минуте.

«Монако» набрал 25 очков и идет на девятом месте в таблице лиги 1.

Результаты других матчей 18-го тура, прошедших в субботу:

«Амьен» — «Дижон» — 1:1,

«Брест» — «Ницца» — 0:0,

«Ним» — «Нант» — 0:1,

«Тулуза» — «Реймс» — 0:1.

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Анже
0:0
Первый тайм: 0:0
Монако
Футбол, Франция, Тур 1814.12.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Raymond Kopa
Главные тренеры
Стефан МуленЛеонарду Жардим
Составы команд
16Людовик Бютель
40Бенжамен Леком
15Пьеррик Капель
78′
11Желсон Мартинш
24Ромен Тома
31Жил Диаш
88′
29Венсан Мансо
3Гильермо Марипан
8Исмаэль Траоре
70′
25Камиль Глик
18Батист Сантамария
6Темуе Бакайоко
10Анжело Фюльжини
9Виссам Бен Йеддер
20Сада Тиуб
20Ислам Слимани
2Райан Аит Нури
50′81′
5Жемерсон
40′58′
26Тео Пелланар
12Рубен Агилар
5Тома Мангани
68′
8Адриэн Силва
63′65′
27Матиас Перейра Лаж
4Сеск Фабрегас
7Рашид Алиуи
67′
17Александр Головин
79′
19Стефан Баокен
76′
14Кейта Бальде
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)7
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
16Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХаким Бен Эль-Хадж(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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