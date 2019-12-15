«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Анже»
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Монако», за который выступает футболист сборной России Александр Головин, сыграл вничью с «Анже» в матче 18-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Монако», за который выступает футболист сборной России Александр Головин, сыграл вничью с «Анже» в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в Анже, завершилась со счетом 0:0. Головин вышел в стартовом составе монегасков и был заменен на 79-й минуте.
«Монако» набрал 25 очков и идет на девятом месте в таблице лиги 1.
Результаты других матчей 18-го тура, прошедших в субботу:
«Амьен» — «Дижон» — 1:1,
«Брест» — «Ницца» — 0:0,
«Ним» — «Нант» — 0:1,
«Тулуза» — «Реймс» — 0:1.
|Стефан Мулен
|Леонарду Жардим
|16
|Людовик Бютель
|40
|Бенжамен Леком
|15
|Пьеррик Капель
78′
|11
|Желсон Мартинш
|24
|Ромен Тома
|31
|Жил Диаш
88′
|29
|Венсан Мансо
|3
|Гильермо Марипан
|8
|Исмаэль Траоре
70′
|25
|Камиль Глик
|18
|Батист Сантамария
|6
|Темуе Бакайоко
|10
|Анжело Фюльжини
|9
|Виссам Бен Йеддер
|20
|Сада Тиуб
|20
|Ислам Слимани
|2
|Райан Аит Нури
50′81′
|5
|Жемерсон
40′58′
|26
|Тео Пелланар
|12
|Рубен Агилар
|5
|Тома Мангани
68′
|8
|Адриэн Силва
63′65′
|27
|Матиас Перейра Лаж
|4
|Сеск Фабрегас
|7
|Рашид Алиуи
67′
|17
|Александр Головин
79′
|19
|Стефан Баокен
76′
|14
|Кейта Бальде
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хаким Бен Эль-Хадж(Франция)