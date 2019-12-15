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12:03 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» возмущена судейством в Сан-Себастьяне (2:2): за минуту до конца Пике свалили в штрафной, но арбитр не поверил и не дал разобраться ВАР

В первом тайме он поставил пенальти «Барсе» за очень похожий эпизод.

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Источник: AFP 2019

«Барселону» ждал традиционно сложный выезд в Сан-Себастьян: каталонцы мучаются на «Аноэте» (9 очков в 10 матчах), а нынешний «Реал Сосьедад» в неплохой форме — перед этим туром был на шестом месте.

В этот раз у «Барселоны» возникли проблемы не только с соперником, но и с судейством. К добавленному времени команды настреляли 4 гола (1:0, 1:1, 2:1, 2:2), и гости еще могли вырваться вперед, но арбитр Хавьер Альберола Рохас за минуту до конца проигнорировал падение Жерара Пике в чужой штрафной.

Источник: Twitter
Источник: Twitter

Пике пришел на стандарт и бежал к мячу, борясь с Диего Льоренте — тот прихватил защитника за футболку, и он рухнул на газон. Но арбитр решительно показал, что фола нет. Согласно протоколу использования ВАР, видеоассистенты не могут просматривать спорные эпизоды, если главный судья убежден, что все чисто.

Игроки и активно негодовали, уже после игры возмутилось и руководство «Барсы».

Всех злило даже не то, что судья не свистнул, а то, что он не дал команду просмотреть эпизод помощникам. Теперь президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу направит жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Здесь важно знать еще одно обстоятельство. На 12-й минуте игры реф уверенно назначил пенальти за фол Серджи Бускетса — он в максимально похожей ситуации прихватил как раз Диего Льоренте. Именно на это после матча все обращали внимание.

Споры всегда будут. В эпизоде с первым пенальти была борьба. Момент с Жераром понятнее. Рефери должен был видеть его. Но уже мало что можно сделать. Я не знаю, почему этот эпизод не проверили с помощью ВАР. В таких моментах ВАР должен войти в игру.
Серджи Бускетс
полузащитник «Барселоны»

«Если был фол в эпизоде с Бускетсом, то был фол и в эпизоде с Пике», — был краток Френки де Йонг.

Эрнесто Вальверде постарался максимально дистанцироваться от обсуждения: «Знаете, каждый тренер всегда видит все в свою пользу. В эпизоде с пенальти я не знаю, что произошло. Мне показалось, что мяч попал в руку [Льоренте]. В эпизоде с Пике я тоже увидел [нарушение]. Не знаю, проверяли ли его арбитры».

Во время загрузки произошла ошибка.

Момент, про который говорят в «Барселоне», действительно похож на тот, что случился в конце матча: оба раза игроки, которые нарушали правила, мешали сопернику добраться до мяча. Итурральде Гонсалес, бывший испанский судья, который теперь анализирует моменты в испанских медиа, объяснил эпизод с Пике: «Контакт был закрыт от судьи спинами игроков».

Видно, что Льоренте придерживает Пике. За это должны были назначить пенальти. Если он дал пенальти в пользу «Реала» в первом тайме, он должен был дать пенальти и в пользу «Барселоны».
Андухар Оливер
бывший арбитр

Тем временем перед класико «Барса» рискует потерять первое место — «Реал» отстает всего на одно очко и в воскресенье сыграет на выезде с «Валенсией».

Бартомеу уверен, что класико сыграют 18 декабря, несмотря на возможные проблемы с безопасностью.

Реал Сосьедад
2:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 1714.12.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Anoeta
Главные тренеры
Иманол АльгвасильЭрнесто Вальверде
Голы
Микель Оярсабаль12′
Антуан Гризманн(Луис Суарес)38′
Александр Исак62′
Луис Суарес(Лионель Месси)49′
Составы команд
1Алекс Ремиро
1Марк-Андре тер Штеген
2Хосеба Сальдуа
20Сержи Роберто
20Начо Монреаль
3Жерар Пике
3Диего Льоренте
15Клеман Лангле
16Андер Гевара
21Френки де Йонг
8Микель Мерино
9Луис Суарес
74′
21Мартин Эдегор
10Лионель Месси
5Игор Субельдия
17Антуан Гризманн
7Кристиан Порту
59′
18Жорди Альба
74′
11Аднан Янузай
2Нелсон Семеду
10Микель Оярсабаль
85′
4Иван Ракитич
79′
22Андер Барренечеа
22Артуро Видаль
19Александр Исак
66′
5Серхио Бускетс
73′
9да Силва Виллиан Жозе
19Карлес Аленья
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)9
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
7Фолы8
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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