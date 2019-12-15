«Барса» возмущена судейством в Сан-Себастьяне (2:2): за минуту до конца Пике свалили в штрафной, но арбитр не поверил и не дал разобраться ВАР

Источник: AFP 2019

«Барселону» ждал традиционно сложный выезд в Сан-Себастьян: каталонцы мучаются на «Аноэте» (9 очков в 10 матчах), а нынешний «Реал Сосьедад» в неплохой форме — перед этим туром был на шестом месте.

В этот раз у «Барселоны» возникли проблемы не только с соперником, но и с судейством. К добавленному времени команды настреляли 4 гола (1:0, 1:1, 2:1, 2:2), и гости еще могли вырваться вперед, но арбитр Хавьер Альберола Рохас за минуту до конца проигнорировал падение Жерара Пике в чужой штрафной.

Источник: Twitter

Источник: Twitter

Пике пришел на стандарт и бежал к мячу, борясь с Диего Льоренте — тот прихватил защитника за футболку, и он рухнул на газон. Но арбитр решительно показал, что фола нет. Согласно протоколу использования ВАР, видеоассистенты не могут просматривать спорные эпизоды, если главный судья убежден, что все чисто.

Игроки и активно негодовали, уже после игры возмутилось и руководство «Барсы».

Всех злило даже не то, что судья не свистнул, а то, что он не дал команду просмотреть эпизод помощникам. Теперь президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу направит жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Здесь важно знать еще одно обстоятельство. На 12-й минуте игры реф уверенно назначил пенальти за фол Серджи Бускетса — он в максимально похожей ситуации прихватил как раз Диего Льоренте. Именно на это после матча все обращали внимание.

Споры всегда будут. В эпизоде с первым пенальти была борьба. Момент с Жераром понятнее. Рефери должен был видеть его. Но уже мало что можно сделать. Я не знаю, почему этот эпизод не проверили с помощью ВАР. В таких моментах ВАР должен войти в игру. Серджи Бускетс полузащитник «Барселоны»

«Если был фол в эпизоде с Бускетсом, то был фол и в эпизоде с Пике», — был краток Френки де Йонг.

Эрнесто Вальверде постарался максимально дистанцироваться от обсуждения: «Знаете, каждый тренер всегда видит все в свою пользу. В эпизоде с пенальти я не знаю, что произошло. Мне показалось, что мяч попал в руку [Льоренте]. В эпизоде с Пике я тоже увидел [нарушение]. Не знаю, проверяли ли его арбитры».

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/1566912088824" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Момент, про который говорят в «Барселоне», действительно похож на тот, что случился в конце матча: оба раза игроки, которые нарушали правила, мешали сопернику добраться до мяча. Итурральде Гонсалес, бывший испанский судья, который теперь анализирует моменты в испанских медиа, объяснил эпизод с Пике: «Контакт был закрыт от судьи спинами игроков».

Видно, что Льоренте придерживает Пике. За это должны были назначить пенальти. Если он дал пенальти в пользу «Реала» в первом тайме, он должен был дать пенальти и в пользу «Барселоны». Андухар Оливер бывший арбитр

Тем временем перед класико «Барса» рискует потерять первое место — «Реал» отстает всего на одно очко и в воскресенье сыграет на выезде с «Валенсией».