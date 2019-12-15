«Барса» возмущена судейством в Сан-Себастьяне (2:2): за минуту до конца Пике свалили в штрафной, но арбитр не поверил и не дал разобраться ВАР
В первом тайме он поставил пенальти «Барсе» за очень похожий эпизод.
В первом тайме он поставил пенальти «Барсе» за очень похожий эпизод.
«Барселону» ждал традиционно сложный выезд в Сан-Себастьян: каталонцы мучаются на «Аноэте» (9 очков в 10 матчах), а нынешний «Реал Сосьедад» в неплохой форме — перед этим туром был на шестом месте.
В этот раз у «Барселоны» возникли проблемы не только с соперником, но и с судейством. К добавленному времени команды настреляли 4 гола (1:0, 1:1, 2:1, 2:2), и гости еще могли вырваться вперед, но арбитр Хавьер Альберола Рохас за минуту до конца проигнорировал падение Жерара Пике в чужой штрафной.
Пике пришел на стандарт и бежал к мячу, борясь с Диего Льоренте — тот прихватил защитника за футболку, и он рухнул на газон. Но арбитр решительно показал, что фола нет. Согласно протоколу использования ВАР, видеоассистенты не могут просматривать спорные эпизоды, если главный судья убежден, что все чисто.
Игроки и активно негодовали, уже после игры возмутилось и руководство «Барсы».
Здесь важно знать еще одно обстоятельство. На 12-й минуте игры реф уверенно назначил пенальти за фол Серджи Бускетса — он в максимально похожей ситуации прихватил как раз Диего Льоренте. Именно на это после матча все обращали внимание.
Споры всегда будут. В эпизоде с первым пенальти была борьба. Момент с Жераром понятнее. Рефери должен был видеть его. Но уже мало что можно сделать. Я не знаю, почему этот эпизод не проверили с помощью ВАР. В таких моментах ВАР должен войти в игру.
«Если был фол в эпизоде с Бускетсом, то был фол и в эпизоде с Пике», — был краток Френки де Йонг.
Эрнесто Вальверде постарался максимально дистанцироваться от обсуждения: «Знаете, каждый тренер всегда видит все в свою пользу. В эпизоде с пенальти я не знаю, что произошло. Мне показалось, что мяч попал в руку [Льоренте]. В эпизоде с Пике я тоже увидел [нарушение]. Не знаю, проверяли ли его арбитры».
Момент, про который говорят в «Барселоне», действительно похож на тот, что случился в конце матча: оба раза игроки, которые нарушали правила, мешали сопернику добраться до мяча. Итурральде Гонсалес, бывший испанский судья, который теперь анализирует моменты в испанских медиа, объяснил эпизод с Пике: «Контакт был закрыт от судьи спинами игроков».
Видно, что Льоренте придерживает Пике. За это должны были назначить пенальти. Если он дал пенальти в пользу «Реала» в первом тайме, он должен был дать пенальти и в пользу «Барселоны».
Тем временем перед класико «Барса» рискует потерять первое место — «Реал» отстает всего на одно очко и в воскресенье сыграет на выезде с «Валенсией».
Бартомеу уверен, что класико сыграют 18 декабря, несмотря на возможные проблемы с безопасностью.
|Иманол Альгвасиль
|Эрнесто Вальверде
|Микель Оярсабаль
|12′
|Антуан Гризманн(Луис Суарес)
|38′
|Александр Исак
|62′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|49′
|1
|Алекс Ремиро
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|Хосеба Сальдуа
|20
|Сержи Роберто
|20
|Начо Монреаль
|3
|Жерар Пике
|3
|Диего Льоренте
|15
|Клеман Лангле
|16
|Андер Гевара
|21
|Френки де Йонг
|8
|Микель Мерино
|9
|Луис Суарес
74′
|21
|Мартин Эдегор
|10
|Лионель Месси
|5
|Игор Субельдия
|17
|Антуан Гризманн
|7
|Кристиан Порту
59′
|18
|Жорди Альба
74′
|11
|Аднан Янузай
|2
|Нелсон Семеду
|10
|Микель Оярсабаль
85′
|4
|Иван Ракитич
79′
|22
|Андер Барренечеа
|22
|Артуро Видаль
|19
|Александр Исак
66′
|5
|Серхио Бускетс
73′
|9
|да Силва Виллиан Жозе
|19
|Карлес Аленья
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас(Испания)