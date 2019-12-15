Сульшер встретился с Холандом в Зальцбурге и позвал его в МЮ
Форвард «Ред Булла» Эрлинг Холанд может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Форвард «Ред Булла» Эрлинг Холанд может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Daily Mail, главный тренер манкунианцев
Сульшеру пришлось лично и в срочном порядке встречаться с 19-летним нападающим после того, как тот провел беседы с представителями «Лейпцига» и дортмундской «Боруссии».
Главный тренер «МЮ» уже работал с Холандом с 2017 по 2018 год, когда возглавлял «Мольде».