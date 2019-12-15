Сульшер встретился с Холандом в Зальцбурге и позвал его в МЮ

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Как сообщает Daily Mail, главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер в пятницу утром летал в Зальцбург, чтобы убедить его перейти в английский клуб.

Сульшеру пришлось лично и в срочном порядке встречаться с 19-летним нападающим после того, как тот провел беседы с представителями «Лейпцига» и дортмундской «Боруссии».