Дом президента кипрского ФК «Аполлон» ограбили во время игры команды

По сведениям издания, Кирзис выехал из дома в субботу в 18:08 по местному времени (19:08 мск), чтобы наблюдать за домашней игрой своей команды с клубом «Анортосис», который базируется в Ларнаке, на стадионе «Цирион атлетик» в Лимасоле. Отмечается, что в 18:40 (19:40 мск) в доме президента клуба сработала сигнализация, что заставило Кирзиса покинуть стадион до начала игры.