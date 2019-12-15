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09:03 (мск), источник: ТАСС

Дом президента кипрского ФК «Аполлон» ограбили во время игры команды

НИКОСИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. Грабители воспользовались отъездом на матч своей команды президента кипрского футбольного клуба «Аполлон» (Лимасол) Никоса Кирзиса, чтобы проникнуть в его дом и похитить ценные вещи. Об этом сообщила газета Phileleftheros.

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Источник: AFP 2019

По сведениям издания, Кирзис выехал из дома в субботу в 18:08 по местному времени (19:08 мск), чтобы наблюдать за домашней игрой своей команды с клубом «Анортосис», который базируется в Ларнаке, на стадионе «Цирион атлетик» в Лимасоле. Отмечается, что в 18:40 (19:40 мск) в доме президента клуба сработала сигнализация, что заставило Кирзиса покинуть стадион до начала игры.

Грабители успели скрыться с добычей в виде нескольких наручных часов общей стоимостью около €20 тыс. Полиция занимается расследованием инцидента.

«Аполлон» одержал победу в матче со счетом 2:0, команда занимает третье место в текущем чемпионате Кипра, набрав 23 очка в 13 матчах. «Анортосис» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 27 очков после 12 игр.

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