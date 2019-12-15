Боливар двоих не вынесет. Три сценария разрешения ситуации со столичным «Динамо» и «Минском», которым нельзя быть вместе в высшей лиге
Прогноз pressball.by: все будет хорошо.
Прогноз pressball.by: все будет хорошо.
Глава БФФ Владимир Базанов в интервью Юрию Довнару рассказал, что «Минск» и «Динамо» больше не смогут жить под одной крышей. Столичные клубы там оказались, когда в мае 2019-го скоропалительным решением Экономического суда «Динамо» от Юрия Чижа отошло городу. Тогда футбольный сезон уже успел набрать обороты, и его следовало доиграть. Доиграли. Наступило межсезонье. И сейчас регламент велит менять коней на переправе. Согласно футбольному закону, Боливар двоих не вынесет. Нельзя так — чтобы две команды управлялись из одного центра. Даже чисто юридически, ведь к устройству дел в Бресте у Дома футбола вопросов нет. Там, напомним, Александр Зайцев любит одну, живет с другой.
Итак, далее такая ситуация продолжаться не может. Регламент ее трактует просто: команда, имеющая в турнирной таблице место похуже, подлежит переводу в первую лигу. Похуже дела как раз у «Минска». Он в чемпионате-2019 стал девятым. «Динамо» финишировало на четвертом месте.
«Федерации не хотелось бы подобного исхода», — слова Базанова. В общем, футбольное сообщество гадает, что дальше будет. Уйдет ли «Минск» из элиты? Если да, то кто вместо него? Гомельский «Локомотив»? «Нафтан»? Остряки шутят: нужно дать еще один шанс футбольному Могилеву, чтобы он сделал
Однако давайте серьезно. Как «Минск» и минское «Динамо» могут подружиться с регламентом? Pressball.by приводит три варианта возможного развития событий.
1. Все останется, как есть, и «Минск» уйдет в Д2.
Это самый печальный, но, пожалуй, наименее вероятный сценарий. Как минимум по двум причинам. Первая — при нынешнем 16-командном формате высшей лиги не в интересах белорусского футбола терять «горожан», заточив их в «пердиве». Это самодостаточный проект, обеспеченный всем необходимым для выступления в элитном дивизионе. Инфраструктура, детская школа, выстроенная клубная вертикаль. Достаточно перечислить основные объекты, находящиеся на балансе клуба: большой комплекс полей на проспекте Победителей, стадионы «Трактор», «Минск» и «Торпедо»… И станет понятно, что у «горожан» есть все, не хватает разве что армии болельщиков. Вряд ли в высоких кабинетах решат принести «Минск» в жертву.
Вторая причина:
Однако возможно всякое, поэтому вариант разжалования «горожан» в первую лигу не исключен, и его необходимо держать в уме.
2. У «Динамо» появится частный инвестор.
«Бело-синий» клуб пребывает в активном поиске, причем давно. Механизм передачи «Динамо» от Юрия Чижа новому владельцу был запущен в августе 2018-го, после унизительно проигрыша «Зениту» в Лиге Европы, закончился майским решением суда. Правда, процесс идет туго. Такой бренд мечтает отдаться в хорошие руки, такие традиции и такой актив, а бизнес
Но мало ли — вдруг появится благодетель?..
3. «Динамо» перейдет от Мингорисполкома другой госструктуре.
Сразу скажем: это не будет противоречить регламенту уже потому, что у нас в стране большинство клубов государственные. Так что сценарий отнюдь не революционный. Содержание бюджетное — владельцы разные. Обычная история.
Но какая из государственных структур может взять динамовский клуб? Первым делом на ум приходит БФСО «Динамо», юридическими членами которого являются могущественные силовые ведомства: МВД, МЧС, КГБ, Генпрокуротура… То есть, к примеру, «Динамо» может вновь стать «милицейской» командой. Как в старые добрые времена. Почему нет?
Другой незамысловатый вариант — перевести клуб, например, Миноблисполкому, у которого сейчас без того примерно четверть динамовских акций. Или —
Закрыть вопрос «Минска» и «Динамо» следует к началу лицензирования, то есть к февралю 2020-го. Успеют?