Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Торино
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Вальядолид
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Мальорка
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
18Провал Загитовой, триумф Косторной. Произвольная программа в финале Гран-при
11:43 (мск), источник: Прессбол

Боливар двоих не вынесет. Три сценария разрешения ситуации со столичным «Динамо» и «Минском», которым нельзя быть вместе в высшей лиге

Прогноз pressball.by: все будет хорошо.

Наверх
Источник: Reuters

Глава БФФ Владимир Базанов в интервью Юрию Довнару рассказал, что «Минск» и «Динамо» больше не смогут жить под одной крышей. Столичные клубы там оказались, когда в мае 2019-го скоропалительным решением Экономического суда «Динамо» от Юрия Чижа отошло городу. Тогда футбольный сезон уже успел набрать обороты, и его следовало доиграть. Доиграли. Наступило межсезонье. И сейчас регламент велит менять коней на переправе. Согласно футбольному закону, Боливар двоих не вынесет. Нельзя так — чтобы две команды управлялись из одного центра. Даже чисто юридически, ведь к устройству дел в Бресте у Дома футбола вопросов нет. Там, напомним, Александр Зайцев любит одну, живет с другой.

Итак, далее такая ситуация продолжаться не может. Регламент ее трактует просто: команда, имеющая в турнирной таблице место похуже, подлежит переводу в первую лигу. Похуже дела как раз у «Минска». Он в чемпионате-2019 стал девятым. «Динамо» финишировало на четвертом месте.

Читайте также
Чемпионат Беларуси. Новый лимит — головная боль для клубов, которые увлекаются приобретением легионеров

«Федерации не хотелось бы подобного исхода», — слова Базанова. В общем, футбольное сообщество гадает, что дальше будет. Уйдет ли «Минск» из элиты? Если да, то кто вместо него? Гомельский «Локомотив»? «Нафтан»? Остряки шутят: нужно дать еще один шанс футбольному Могилеву, чтобы он сделал хет-трик — вылетел из высшей лиги третий год подряд.

Однако давайте серьезно. Как «Минск» и минское «Динамо» могут подружиться с регламентом? Pressball.by приводит три варианта возможного развития событий.

1. Все останется, как есть, и «Минск» уйдет в Д2.

Это самый печальный, но, пожалуй, наименее вероятный сценарий. Как минимум по двум причинам. Первая — при нынешнем 16-командном формате высшей лиги не в интересах белорусского футбола терять «горожан», заточив их в «пердиве». Это самодостаточный проект, обеспеченный всем необходимым для выступления в элитном дивизионе. Инфраструктура, детская школа, выстроенная клубная вертикаль. Достаточно перечислить основные объекты, находящиеся на балансе клуба: большой комплекс полей на проспекте Победителей, стадионы «Трактор», «Минск» и «Торпедо»… И станет понятно, что у «горожан» есть все, не хватает разве что армии болельщиков. Вряд ли в высоких кабинетах решат принести «Минск» в жертву.

Вторая причина: все-таки «Динамо» слишком значимое явление для страны, чтобы надолго засидеться под крылом Мингорисполкома. И коль из того же интервью Базанова мы знаем, что слияние двух столичных клубов исключено, значит, можно сделать косвенный вывод, что вопрос по новому владельцу «Динамо» отнюдь не закрыт. По сведениям pressball.by, работа в этом направлении продолжается. Острожный прогноз: к концу нынешнего года или в начале следующего у «бело-синего» клуба должен появиться новый хозяин. И тогда, разумеется, «Минск» автоматически останется в элите.

Однако возможно всякое, поэтому вариант разжалования «горожан» в первую лигу не исключен, и его необходимо держать в уме.

2. У «Динамо» появится частный инвестор.

«Бело-синий» клуб пребывает в активном поиске, причем давно. Механизм передачи «Динамо» от Юрия Чижа новому владельцу был запущен в августе 2018-го, после унизительно проигрыша «Зениту» в Лиге Европы, закончился майским решением суда. Правда, процесс идет туго. Такой бренд мечтает отдаться в хорошие руки, такие традиции и такой актив, а бизнес почему-то не торопится его оприходовать. С прошлогоднего лета по нынешнюю зиму в числе возможных покупателей фигурировало немало громких имен и толстых кошельков. К будущим собственникам причислялись и Михаил Гуцериев, и Виктор Прокопеня… Называлась также фамилия Владимира Япринцева. Есть устойчивое ощущение, что взять под опеку старейший футбольный клуб страны предлагали многим, однако никто из них так до сих пор и не подхватил упавшее знамя.

Но мало ли — вдруг появится благодетель?..

Читайте также
Главные итоги завершившегося чемпионата страны по футболу

3. «Динамо» перейдет от Мингорисполкома другой госструктуре.

Сразу скажем: это не будет противоречить регламенту уже потому, что у нас в стране большинство клубов государственные. Так что сценарий отнюдь не революционный. Содержание бюджетное — владельцы разные. Обычная история.

Но какая из государственных структур может взять динамовский клуб? Первым делом на ум приходит БФСО «Динамо», юридическими членами которого являются могущественные силовые ведомства: МВД, МЧС, КГБ, Генпрокуротура… То есть, к примеру, «Динамо» может вновь стать «милицейской» командой. Как в старые добрые времена. Почему нет?

Другой незамысловатый вариант — перевести клуб, например, Миноблисполкому, у которого сейчас без того примерно четверть динамовских акций. Или — кому-то еще. Хоть Минскому лакокрасочному заводу, хоть маргариновому. Впрочем, не будет юродствовать, просто подчеркнем известный факт. Финансирование «Динамо» так или иначе не будет осуществляться методом прямых дотаций из бюджета собственника-учредителя. Эту ношу возьмут на себя спонсоры и, в частности, администрация Парка высоких технологий. Об этом мы уже писали. Постоянные расходы клуба (включая зарплаты) составляют менее 5 млн долларов в год, а спонсоры дают 3,5−4 млн. Добавить сюда традиционные поступления за счет льгот по налогу на недвижимость, и жить можно. Может, не постоянно, но хотя бы первые несколько сезонов. До того прекрасного дня, когда инвестор-частник у «Динамо» все-таки появится.

Закрыть вопрос «Минска» и «Динамо» следует к началу лицензирования, то есть к февралю 2020-го. Успеют?

Читайте также
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Минск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Из семьи шахтера — в НХЛ. Чем запомнился Владимир Цыплаков
Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Женский "пасьют": в погоне за очками или чем-то большим? (ОНЛАЙН)
«Много критиковали Загитову»: Тутберидзе ответила Тарасовой
Петр Ян — машина. Он нокаутировал легенду UFC
Медали через 10 лет. Российские гандболистки раздавили норвежек
Был ли у Алины Загитовой хоть один шанс остаться в спорте
Панарин проехался по Калифорнии. Забил 5 голов и уделал Овечкина
Медведев праздновал победу в Саудовской Аравии с флагом России
Самые интересные варианты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь