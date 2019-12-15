Боливар двоих не вынесет. Три сценария разрешения ситуации со столичным «Динамо» и «Минском», которым нельзя быть вместе в высшей лиге

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Глава БФФ Владимир Базанов в интервью Юрию Довнару рассказал, что «Минск» и «Динамо» больше не смогут жить под одной крышей. Столичные клубы там оказались, когда в мае 2019-го скоропалительным решением Экономического суда «Динамо» от Юрия Чижа отошло городу. Тогда футбольный сезон уже успел набрать обороты, и его следовало доиграть. Доиграли. Наступило межсезонье. И сейчас регламент велит менять коней на переправе. Согласно футбольному закону, Боливар двоих не вынесет. Нельзя так — чтобы две команды управлялись из одного центра. Даже чисто юридически, ведь к устройству дел в Бресте у Дома футбола вопросов нет. Там, напомним, Александр Зайцев любит одну, живет с другой.



Итак, далее такая ситуация продолжаться не может. Регламент ее трактует просто: команда, имеющая в турнирной таблице место похуже, подлежит переводу в первую лигу. Похуже дела как раз у «Минска». Он в чемпионате-2019 стал девятым. «Динамо» финишировало на четвертом месте.

«Федерации не хотелось бы подобного исхода», — слова Базанова. В общем, футбольное сообщество гадает, что дальше будет. Уйдет ли «Минск» из элиты? Если да, то кто вместо него? Гомельский «Локомотив»? «Нафтан»? Остряки шутят: нужно дать еще один шанс футбольному Могилеву, чтобы он сделал хет-трик — вылетел из высшей лиги третий год подряд.



Однако давайте серьезно. Как «Минск» и минское «Динамо» могут подружиться с регламентом? Pressball.by приводит три варианта возможного развития событий.



1. Все останется, как есть, и «Минск» уйдет в Д2.

Это самый печальный, но, пожалуй, наименее вероятный сценарий. Как минимум по двум причинам. Первая — при нынешнем 16-командном формате высшей лиги не в интересах белорусского футбола терять «горожан», заточив их в «пердиве». Это самодостаточный проект, обеспеченный всем необходимым для выступления в элитном дивизионе. Инфраструктура, детская школа, выстроенная клубная вертикаль. Достаточно перечислить основные объекты, находящиеся на балансе клуба: большой комплекс полей на проспекте Победителей, стадионы «Трактор», «Минск» и «Торпедо»… И станет понятно, что у «горожан» есть все, не хватает разве что армии болельщиков. Вряд ли в высоких кабинетах решат принести «Минск» в жертву.



Вторая причина: все-таки «Динамо» слишком значимое явление для страны, чтобы надолго засидеться под крылом Мингорисполкома. И коль из того же интервью Базанова мы знаем, что слияние двух столичных клубов исключено, значит, можно сделать косвенный вывод, что вопрос по новому владельцу «Динамо» отнюдь не закрыт. По сведениям pressball.by, работа в этом направлении продолжается. Острожный прогноз: к концу нынешнего года или в начале следующего у «бело-синего» клуба должен появиться новый хозяин. И тогда, разумеется, «Минск» автоматически останется в элите.



Однако возможно всякое, поэтому вариант разжалования «горожан» в первую лигу не исключен, и его необходимо держать в уме.



2. У «Динамо» появится частный инвестор.

«Бело-синий» клуб пребывает в активном поиске, причем давно. Механизм передачи «Динамо» от Юрия Чижа новому владельцу был запущен в августе 2018-го, после унизительно проигрыша «Зениту» в Лиге Европы, закончился майским решением суда. Правда, процесс идет туго. Такой бренд мечтает отдаться в хорошие руки, такие традиции и такой актив, а бизнес почему-то не торопится его оприходовать. С прошлогоднего лета по нынешнюю зиму в числе возможных покупателей фигурировало немало громких имен и толстых кошельков. К будущим собственникам причислялись и Михаил Гуцериев, и Виктор Прокопеня… Называлась также фамилия Владимира Япринцева. Есть устойчивое ощущение, что взять под опеку старейший футбольный клуб страны предлагали многим, однако никто из них так до сих пор и не подхватил упавшее знамя.



Но мало ли — вдруг появится благодетель?..

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3. «Динамо» перейдет от Мингорисполкома другой госструктуре.