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11:10 (мск), источник: Sport24

«Такое ощущение, что вас прислал Путин». Слуцкий назвал настоящую причину ухода из «Витесса»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий назвал настоящую причину своего ухода из голландского «Витесса». Оказалось, что это связано не только с 5-матчевой серией поражений, но и в целом с отношением к стилю игры его команды в Голландии.

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Источник: РИА "Новости"

«Зрителям было крайне тяжело смотреть. Многие зрители считали, что «Витесс» играет в оборонительный футбол. Я говорю: «Ребят, мы 70 голов забили. 70 голов!» Но они не понимали наших оборонительных принципов.

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На мой взгляд, иностранный тренер неэффективен в голландской системе. Голландия не то, что не моя страна. Это вообще страна не для иностранных тренеров с принципиально иными взглядами. Я уже не мог, когда бесконечно слышал про оборонительный футбол. Местный журналист, который меня полностью ненавидел, говорил: «Волга-катеначчо». Я говорю: «70 голов забили. 70!».

Ощущение отсутствия длинного будущего и невозможности переформатировать весь голландский футбол (хотя у меня и не было такой задачи) плюс текущая неудача вкупе оказали влияние на мое решение. Хотя в целом я очень горжусь своей работой в Голландии и в плане командного результата, и в плане результативного футбола (количество мячей это подтверждает), и в плане развития игроков и их продажи в условиях бесконечной текучки кадров.

Это был крутейший опыт, но в определенный момент я для себя решил, что он не должен быть продолжен. В целом понимание процессов ко мне пришло еще по ходу прошлого сезона. Более эффективным будет местный специалист, он устроит всех.

Ко мне здесь великолепно относились. Меня любили и обожали. Это все моя манера поведения: такой русский директ-стайл, когда ты говоришь в лоб, а они к этому не привыкли. Плюс мое чувство юмора и глубокая адаптация в стране, потому что я участвовал во всех программах, я изучал историю и много путешествовал по стране.

Отношение ко мне как к личности было великолепным. Один человек даже подошел ко мне и сказал: «Такое ощущение, что вас Путин прислал к нам в Голландию для того, чтобы создать максимально позитивный образ о русских среди голландцев». Безусловно, это льстило моему самолюбию. Я не слышал ни одного плохого слова, отношение было супер, — сказал Слуцкий в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

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