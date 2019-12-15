«Останутся в моем сердце». Возглавивший «Тобол» Бабаян обратился к болельщикам «Астаны»

«Дорогие болельщики “Астаны”! Я хочу сказать вам огромное спасибо за ту поддержку, которую вы мне и команде оказывали на протяжении всех восьми сезонов моей карьеры в столичном клубе ! Без вас не было бы того, чего добился клуб! Но это футбол, пусть и с тяжелым сердцем, но я покинул “Астану”, клуб и болельщики останутся в моем сердце. Сегодня я сделал следующий шаг в своей карьере и отдам себя полностью для достижения новых целей уже вместе с “Тоболом”!» — написал Бабаян.