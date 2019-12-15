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13:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Останутся в моем сердце». Возглавивший «Тобол» Бабаян обратился к болельщикам «Астаны»

Новый главный главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян обратился к болельщикам «Астаны», сообщают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В своем аккаунте в Instagram казахстанский специалист, много лет проработавший в столичном клубе, написал, что тот останется в его сердце.

«Дорогие болельщики “Астаны”! Я хочу сказать вам огромное спасибо за ту поддержку, которую вы мне и команде оказывали на протяжении всех восьми сезонов моей карьеры в столичном клубе ! Без вас не было бы того, чего добился клуб! Но это футбол, пусть и с тяжелым сердцем, но я покинул “Астану”, клуб и болельщики останутся в моем сердце. Сегодня я сделал следующий шаг в своей карьере и отдам себя полностью для достижения новых целей уже вместе с “Тоболом”!» — написал Бабаян.

Напомним, накануне «Тобол» официально объявил о подписании контракта с Бабаяном. После этого он заявил, что не дождался предложения от «Астаны».

Бабаян работал в столичном клубе в разных должностях, начиная с 2012 года, он также самостоятельно возглавлял клуб. За это время тренер четыре раза становился чемпионом Казахстана в качестве ассистента главного тренера и единожды — как исполняющий обязанности главного тренера. В 2018 году был признан лучшим тренером премьер-лиги.

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