Вороговский сыграл первый матч за бельгийский клуб после травмы
Бельгийский «Беерсхот», в составе которого выступает Ян Вороговский, в матче 19-го тура второй лиги в гостях обыграл «Вестерло» со счетом — 1:0, сообщает KazFootball.kz.
Бельгийский «Беерсхот», в составе которого выступает Ян Вороговский, в матче 19-го тура второй лиги в гостях обыграл «Вестерло» со счетом — 1:0, сообщает KazFootball.kz.
Казахстанский защитник появился на поле на 62 минуте. Всего в текущем сезоне второй лиги Бельгии казахстанец провел 13 матчей и забил один гол.
Напомним, что Вороговский получил травму подколенного сухожилия, выступая в матче отбора на Евро-2020 против
После матчей 19-го тура «Беерсхот» занимает пятую из восьми строчку в турнирной таблице.