Вороговский сыграл первый матч за бельгийский клуб после травмы

Казахстанский защитник появился на поле на 62 минуте. Всего в текущем сезоне второй лиги Бельгии казахстанец провел 13 матчей и забил один гол.

Напомним, что Вороговский получил травму подколенного сухожилия, выступая в матче отбора на Евро-2020 против Сан-Марино в составе сборной Казахстана. Это был его первый матч после возвращения в строй.