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13:06 (мск), источник: Vesti.kz

Вороговский сыграл первый матч за бельгийский клуб после травмы

Бельгийский «Беерсхот», в составе которого выступает Ян Вороговский, в матче 19-го тура второй лиги в гостях обыграл «Вестерло» со счетом — 1:0, сообщает KazFootball.kz.

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Казахстанский защитник появился на поле на 62 минуте. Всего в текущем сезоне второй лиги Бельгии казахстанец провел 13 матчей и забил один гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Вороговский получил травму подколенного сухожилия, выступая в матче отбора на Евро-2020 против Сан-Марино в составе сборной Казахстана. Это был его первый матч после возвращения в строй.

После матчей 19-го тура «Беерсхот» занимает пятую из восьми строчку в турнирной таблице.

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