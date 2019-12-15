Экс-вратарь сборной Казахстана покинул клуб КПЛ

В настоящее время опытный страж ворот рассматривает ряд предложений из КПЛ, которые поступили к нему после окончания сезона.
«Тараз» занял десятое место в КПЛ-2019 и по итогам переходных игр сохранил прописку в высшем дивизионе.
Свою карьеру уроженец Шымкента начинал в «Ордабасы», откуда на правах аренды переходил в клуб первой лиги — «Тарлан».
Также с успехом защищал цвета «Актобе», где был основным вратарем. В 2018 году перешел в «Тараз», в составе которого признавался лучшим голкипером первой лиги. В 2013 и 2016 годах вызывался в сборную Казахстана при Мирославе Беранеке и Талгате Байсуфинове соответственно. За молодежную сборную Казахстана провёл 7 матчей.