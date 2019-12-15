Экс-вратарь сборной Казахстана покинул клуб КПЛ

В настоящее время опытный страж ворот рассматривает ряд предложений из КПЛ, которые поступили к нему после окончания сезона.

«Тараз» занял десятое место в КПЛ-2019 и по итогам переходных игр сохранил прописку в высшем дивизионе.

Свою карьеру уроженец Шымкента начинал в «Ордабасы», откуда на правах аренды переходил в клуб первой лиги — «Тарлан».