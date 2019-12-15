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13:31 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-вратарь сборной Казахстана покинул клуб КПЛ

Казахстанский голкипер Самат Отарбаев в будущем сезоне не будет выступать за «Тараз», сообщает корреспондент Vesti.kz. Контракт с клубом у 29-летнего футболиста подошел к концу и он получил статус свободного агента.

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В настоящее время опытный страж ворот рассматривает ряд предложений из КПЛ, которые поступили к нему после окончания сезона.

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«Тараз» занял десятое место в КПЛ-2019 и по итогам переходных игр сохранил прописку в высшем дивизионе.

Свою карьеру уроженец Шымкента начинал в «Ордабасы», откуда на правах аренды переходил в клуб первой лиги — «Тарлан».

Также с успехом защищал цвета «Актобе», где был основным вратарем. В 2018 году перешел в «Тараз», в составе которого признавался лучшим голкипером первой лиги. В 2013 и 2016 годах вызывался в сборную Казахстана при Мирославе Беранеке и Талгате Байсуфинове соответственно. За молодежную сборную Казахстана провёл 7 матчей.

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