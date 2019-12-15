Азар намекнул фанату на возвращение в «Челси»

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28-летний футболист покинул Лондон этим летом, но, похоже, уже скучает по английской команде. Вот такой диалог состоялся у игрока с фанатами «синих»:

— Мы по тебе скучаем.



— Когда я закончу здесь со всеми делами, то вернусь.



— Смотришь игры «Челси»?



— Да, когда получается — смотрю. Но не каждый матч.

Отметим, что в данный момент Азар восстанавливается от травмы. Бельгиец провел в «Челси» семь лет.