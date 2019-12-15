Азар намекнул фанату на возвращение в «Челси»
Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар в разговоре с болельщиками сказал, что после Испании хотел бы перебраться обратно в «Челси», сообщает Еurosport.
Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар в разговоре с болельщиками сказал, что после Испании хотел бы перебраться обратно в «Челси», сообщает Еurosport.
28-летний футболист покинул Лондон этим летом, но, похоже, уже скучает по английской команде. Вот такой диалог состоялся у игрока с фанатами «синих»:
— Мы по тебе скучаем.
— Когда я закончу здесь со всеми делами, то вернусь.
— Смотришь игры «Челси»?
— Да, когда получается — смотрю. Но не каждый матч.
Отметим, что в данный момент Азар восстанавливается от травмы. Бельгиец провел в «Челси» семь лет.
По данным СМИ, сумма трансфера из «Челси» в «Реал» составила 150 миллионов фунтов (порядка 163,3 миллиона евро).