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15:49 (мск), источник: Vesti.kz

Азар намекнул фанату на возвращение в «Челси»

Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар в разговоре с болельщиками сказал, что после Испании хотел бы перебраться обратно в «Челси», сообщает Еurosport.

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Источник: Reuters

28-летний футболист покинул Лондон этим летом, но, похоже, уже скучает по английской команде. Вот такой диалог состоялся у игрока с фанатами «синих»:

— Мы по тебе скучаем.

— Когда я закончу здесь со всеми делами, то вернусь.

— Смотришь игры «Челси»?

— Да, когда получается — смотрю. Но не каждый матч.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в данный момент Азар восстанавливается от травмы. Бельгиец провел в «Челси» семь лет.

По данным СМИ, сумма трансфера из «Челси» в «Реал» составила 150 миллионов фунтов (порядка 163,3 миллиона евро).

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