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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Хетафе» победил «Вальядолид» в 17-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Хетафе» на своем поле победил «Вальядолид» в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Хетафе, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Марк Кукурелья (на 36-й минуте) и Анхель Луис (82).

«Хетафе», одержав третью победу подряд и продлив беспроигрышную серию до семи встреч, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Вальядолид» (19) идет на 15-й строчке.

Хетафе
2:0
Первый тайм: 1:0
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 1715.12.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе БордаласГонсалес Сориано Серхио
Голы
Марк Кукурелья(Видаль Хорхе Молина)36′
Родригес Анхель(Хайме Мата)82′
Составы команд
13Давид Сория
1Хорди Масип
2Джене Даконам
2Педро Порро
6Леандро Кабрера
3Федерико Барба
8′
17Матиас Оливера
4Франсиско Кико Оливас
22Дамиан Суарес
32′
24Хоакин Фернандес
30′
18Мауро Арамбарри
27Мохаммед Салису
20Неманья Максимович
7Серхи Гвардьола
7Хайме Мата
10Оскар Плано
15Марк Кукурелья
17′85′
21Мигель Анхель Мичел
55′
3Виторину Габриэл Антунеш
14Рубен Алькарас
62′
8Франсиско Портильо
68′74′
20Сандро Рамирес
72′
12Аллан Ньом
11Пабло Эрвиас
19Видаль Хорхе Молина
72′
23Вальдо Рубио
58′
9Родригес Анхель
9Энес Унал
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)10
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
28Фолы10
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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