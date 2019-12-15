«Хетафе» победил «Вальядолид» в 17-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Хетафе» на своем поле победил «Вальядолид» в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Хетафе» на своем поле победил «Вальядолид» в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Хетафе, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Марк Кукурелья (на 36-й минуте) и Анхель Луис (82).
«Хетафе», одержав третью победу подряд и продлив беспроигрышную серию до семи встреч, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Вальядолид» (19) идет на 15-й строчке.
|Пепе Бордалас
|Гонсалес Сориано Серхио
|Марк Кукурелья(Видаль Хорхе Молина)
|36′
|Родригес Анхель(Хайме Мата)
|82′
|13
|Давид Сория
|1
|Хорди Масип
|2
|Джене Даконам
|2
|Педро Порро
|6
|Леандро Кабрера
|3
|Федерико Барба
8′
|17
|Матиас Оливера
|4
|Франсиско Кико Оливас
|22
|Дамиан Суарес
32′
|24
|Хоакин Фернандес
30′
|18
|Мауро Арамбарри
|27
|Мохаммед Салису
|20
|Неманья Максимович
|7
|Серхи Гвардьола
|7
|Хайме Мата
|10
|Оскар Плано
|15
|Марк Кукурелья
17′85′
|21
|Мигель Анхель Мичел
55′
|3
|Виторину Габриэл Антунеш
|14
|Рубен Алькарас
62′
|8
|Франсиско Портильо
68′74′
|20
|Сандро Рамирес
72′
|12
|Аллан Ньом
|11
|Пабло Эрвиас
|19
|Видаль Хорхе Молина
72′
|23
|Вальдо Рубио
58′
|9
|Родригес Анхель
|9
|Энес Унал
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|28
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)