«Верона» сыграла вничью с «Торино» в матче серии А, отыграв три мяча

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вероне, завершилась со счетом 3:3. Гости вели 3:0 до 69-й минуты благодаря двум мячам экс-футболиста «Зенита» и «Рубина» Кристиана Ансальди (36 и 61) и голу Алекса Беренгера (55), однако затем хозяева сумели забить три мяча за 15 минут — отличились Джампаоло Паццини с пенальти (69), Валерио Верре (76) и Мариуш Стемпиньский (84).