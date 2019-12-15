«Верона» сыграла вничью с «Торино» в матче серии А, отыграв три мяча
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Футболисты «Вероны» свели к ничьей матч 16-го тура чемпионата Италии против «Торино», сумев отыграть разницу в три мяча по ходу встречи.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Футболисты «Вероны» свели к ничьей матч 16-го тура чемпионата Италии против «Торино», сумев отыграть разницу в три мяча по ходу встречи.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Вероне, завершилась со счетом 3:3. Гости вели 3:0 до 69-й минуты благодаря двум мячам
«Верона» набрала 19 очков и идет на 11-й строчке в таблице серии А, «Торино» (21 очко) занимает девятое место.
|Иван Юрич
|Вальтер Маццарри
|Джампаоло Паццини
|69′
|Кристиан Ансальди(Симоне Верди)
|36′
|Валерио Верре
|76′
|Алехандро Беренгер
|55′
|Мариуш Стемпиньски(Давиде Фараони)
|84′
|Кристиан Ансальди
|61′
|1
|Марко Сильвестри
|39
|Сальваторе Сиригу
|5
|Давиде Фараони
|5
|Армандо Иццо
|13
|Амир Ррахмани
|15
|Кристиан Ансальди
|21
|Корай Гюнтер
40′
|33
|Николя Нкулу
|24
|Мараш Кумбулла
|34
|Ола Эйна
|4
|Мигел Велозу
65′
|36
|Бремер
52′
|32
|Маттео Пессина
|88
|Томас Ринкон
|88
|Дарко Лазович
|11
|Симоне Дзадза
|20
|Маттиа Дзакканьи
46′
|8
|Даниэле Базелли
86′
|14
|Валерио Верре
|23
|Суалихо Мейте
|34
|Софьян Амрабат
35′63′
|21
|Алехандро Беренгер
73′
|11
|Джампаоло Паццини
|9
|Андреа Белотти
|10
|Самуэль Ди Кармине
46′
|24
|Симоне Верди
78′
|9
|Мариуш Стемпиньски
|7
|Саша Лукич
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Федерико Ла Пенна(Италия)