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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Верона» сыграла вничью с «Торино» в матче серии А, отыграв три мяча

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Футболисты «Вероны» свели к ничьей матч 16-го тура чемпионата Италии против «Торино», сумев отыграть разницу в три мяча по ходу встречи.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вероне, завершилась со счетом 3:3. Гости вели 3:0 до 69-й минуты благодаря двум мячам экс-футболиста «Зенита» и «Рубина» Кристиана Ансальди (36 и 61) и голу Алекса Беренгера (55), однако затем хозяева сумели забить три мяча за 15 минут — отличились Джампаоло Паццини с пенальти (69), Валерио Верре (76) и Мариуш Стемпиньский (84).

«Верона» набрала 19 очков и идет на 11-й строчке в таблице серии А, «Торино» (21 очко) занимает девятое место.

Верона
3:3
Первый тайм: 0:1
Торино
Футбол, Италия, Тур 1615.12.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Иван ЮричВальтер Маццарри
Голы
Джампаоло Паццини69′
Кристиан Ансальди(Симоне Верди)36′
Валерио Верре76′
Алехандро Беренгер55′
Мариуш Стемпиньски(Давиде Фараони)84′
Кристиан Ансальди61′
Составы команд
1Марко Сильвестри
39Сальваторе Сиригу
5Давиде Фараони
5Армандо Иццо
13Амир Ррахмани
15Кристиан Ансальди
21Корай Гюнтер
40′
33Николя Нкулу
24Мараш Кумбулла
34Ола Эйна
4Мигел Велозу
65′
36Бремер
52′
32Маттео Пессина
88Томас Ринкон
88Дарко Лазович
11Симоне Дзадза
20Маттиа Дзакканьи
46′
8Даниэле Базелли
86′
14Валерио Верре
23Суалихо Мейте
34Софьян Амрабат
35′63′
21Алехандро Беренгер
73′
11Джампаоло Паццини
9Андреа Белотти
10Самуэль Ди Кармине
46′
24Симоне Верди
78′
9Мариуш Стемпиньски
7Саша Лукич
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)12
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
20Фолы18
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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