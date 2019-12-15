«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Тодибо

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. Технический директор «Милана» Паоло Мальдини намерен встретиться с представителями «Барселоны», чтобы обсудить трансфер француза. Каталонский клуб может продать игрока, но не менее чем за € 10 млн. Кроме того, «Барселона» хочет включить в сделку возможность обратного трансфера.