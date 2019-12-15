Европейский клуб захотел купить лучшего бомбардира КПЛ-2019 из «Кайрата»
Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола заинтересовал турецкий клуб «Ризеспор», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на турецкие СМИ.
Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола заинтересовал турецкий клуб «Ризеспор», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на турецкие СМИ.
«Ризеспор» после продажи нападающего сборной Косово Ведата Муричи в «Фенербахче» столкнулся с серьезными проблемами в атаке. Решить их клуб собирается с помощью приглашения Эсеолы, у которого контракт с алматинцами до конца 2021 года. Это значит, что «Ризеспору» придется за этот трансфер заплатить.
Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 2,7 миллиона евро.
Отмечается, что турецкая команда в первую очередь обратила на результативность форварда «Кайрата», который в минувшем сезоне забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром КПЛ-2019, обогнав по дополнительным показателям Марина Томасова из «Астаны», в активе которого также 19 мячей.
В нынешнем чемпионате «Ризеспор» с 17 очками в активе занимает 13-е место из 18-ти после 15-ти туров.