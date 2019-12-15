Европейский клуб захотел купить лучшего бомбардира КПЛ-2019 из «Кайрата»

«Ризеспор» после продажи нападающего сборной Косово Ведата Муричи в «Фенербахче» столкнулся с серьезными проблемами в атаке. Решить их клуб собирается с помощью приглашения Эсеолы, у которого контракт с алматинцами до конца 2021 года. Это значит, что «Ризеспору» придется за этот трансфер заплатить.

Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 2,7 миллиона евро.

Отмечается, что турецкая команда в первую очередь обратила на результативность форварда «Кайрата», который в минувшем сезоне забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром КПЛ-2019, обогнав по дополнительным показателям Марина Томасова из «Астаны», в активе которого также 19 мячей.