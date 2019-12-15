«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Источник: AP 2019

В составе «Манчестер Юнайтед» отличился Мэйсон Гринвуд (77-я минута). На 36-й минуте гол в свои ворота забил защитник клуба из Манчестера Виктор Линделёф. «Манчестер Юнайтед» пропустил гол в 12 играх АПЛ подряд, что является худшим результатом с 1971 года.

Матч с «Эвертоном» стал для «Манчестер Юнайтед» 4000-м подряд, в которых в заявке оказывался хотя бы один из воспитанников клуба, эта серия тянется с 1937 года. В заявку на матч с «Эвертоном» были включены защитник Аксель Туанзебе, полузащитники Джесси Лингард, Андреас Перейра, Скотт Мактоминай, форварды Гринвуд и Маркус Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах «Эвертон» идет 16-м, имея в активе 18 очков после 17 встреч.