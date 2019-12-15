«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии
ТАСС, 15 декабря. Футболисты «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 сыграли вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура Английской
ТАСС, 15 декабря. Футболисты «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 сыграли вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура Английской
В составе «Манчестер Юнайтед» отличился Мэйсон Гринвуд (77-я минута). На 36-й минуте гол в свои ворота забил защитник клуба из Манчестера Виктор Линделёф. «Манчестер Юнайтед» пропустил гол в 12 играх АПЛ подряд, что является худшим результатом с 1971 года.
Матч с «Эвертоном» стал для «Манчестер Юнайтед» 4000-м подряд, в которых в заявке оказывался хотя бы один из воспитанников клуба, эта серия тянется с 1937 года. В заявку на матч с «Эвертоном» были включены защитник Аксель Туанзебе, полузащитники Джесси Лингард, Андреас Перейра, Скотт Мактоминай, форварды Гринвуд и Маркус Рашфорд.
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах «Эвертон» идет 16-м, имея в активе 18 очков после 17 встреч.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 22 декабря сыграет на выезде с «Уотфордом», 18 декабря подопечные Уле Гуннара Сульшера дома примут «Колчестер Юнайтед» в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. «Эвертон» в 18-м туре АПЛ 21 декабря на домашнем поле встретится с «Арсеналом», а 18 декабря в четвертьфинале Кубка английской лиги также дома сыграет с «Лестером».
|Уле Гуннар Сульшер
|Данкан Фергюсон
|Мэйсон Гринвуд(Дэниэл Джеймс)
|77′
|Виктор Линделеф
|36′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Джордан Пикфорд
|29
|Аарон Ван-Биссака
|23
|Шеймус Коулман
|23
|Люк Шоу
|5
|Майкл Кин
|2
|Виктор Линделеф
66′
|13
|Йерри Мина
|5
|Харри Магуайр
|17
|Алекс Ивоби
|17
|Фред
|2
|Мэйсон Холгейт
|39
|Скотт Мактоминэй
|26
|Том Дэйвис
5′
|9
|Антони Марсьяль
|7
|Ришарлисон
57′
|10
|Маркус Рэшфорд
|9
|Доминик Калверт-Льюин
|14
|Джесси Лингард
65′
|12
|Люка Динь
25′
|26
|Мэйсон Гринвуд
|3
|Лейтон Бэйнс
|21
|Дэниэл Джеймс
86′
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
70′
|8
|Хуан Мануэль Мата
|27
|Мойзе Кин
89′
|29
|Умар Ньясс
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)