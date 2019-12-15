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19:39 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

ТАСС, 15 декабря. Футболисты «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 сыграли вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

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Источник: AP 2019

В составе «Манчестер Юнайтед» отличился Мэйсон Гринвуд (77-я минута). На 36-й минуте гол в свои ворота забил защитник клуба из Манчестера Виктор Линделёф. «Манчестер Юнайтед» пропустил гол в 12 играх АПЛ подряд, что является худшим результатом с 1971 года.

Матч с «Эвертоном» стал для «Манчестер Юнайтед» 4000-м подряд, в которых в заявке оказывался хотя бы один из воспитанников клуба, эта серия тянется с 1937 года. В заявку на матч с «Эвертоном» были включены защитник Аксель Туанзебе, полузащитники Джесси Лингард, Андреас Перейра, Скотт Мактоминай, форварды Гринвуд и Маркус Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах «Эвертон» идет 16-м, имея в активе 18 очков после 17 встреч.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 22 декабря сыграет на выезде с «Уотфордом», 18 декабря подопечные Уле Гуннара Сульшера дома примут «Колчестер Юнайтед» в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. «Эвертон» в 18-м туре АПЛ 21 декабря на домашнем поле встретится с «Арсеналом», а 18 декабря в четвертьфинале Кубка английской лиги также дома сыграет с «Лестером».

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Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:1
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 1715.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерДанкан Фергюсон
Голы
Мэйсон Гринвуд(Дэниэл Джеймс)77′
Виктор Линделеф36′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Джордан Пикфорд
29Аарон Ван-Биссака
23Шеймус Коулман
23Люк Шоу
5Майкл Кин
2Виктор Линделеф
66′
13Йерри Мина
5Харри Магуайр
17Алекс Ивоби
17Фред
2Мэйсон Холгейт
39Скотт Мактоминэй
26Том Дэйвис
5′
9Антони Марсьяль
7Ришарлисон
57′
10Маркус Рэшфорд
9Доминик Калверт-Льюин
14Джесси Лингард
65′
12Люка Динь
25′
26Мэйсон Гринвуд
3Лейтон Бэйнс
21Дэниэл Джеймс
86′
20Анисиу Калдейра Бернард
70′
8Хуан Мануэль Мата
27Мойзе Кин
89′
29Умар Ньясс
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)8
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
10Фолы12
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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