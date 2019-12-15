Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-04
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
СПАЛ
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Манчестер Сити
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Бетис
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия М
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Тоттенхэм Хотспур
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Аталанта
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Удинезе
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Мальорка
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Торино
33
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе
Вальядолид
20
Все события
Фоторепортажи
11Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе» в чемпионате Италии

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Ювентус» дома победил «Удинезе» в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (9-я и 37-я минуты), также голом отметился Леонардо Бонуччи (45). У гостей отличился Игнасио Пуссетто (90+4).

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, вышедший в стартовом составе, сравнялся по числу матчей за команду в чемпионате Италии с рекордсменом в истории «бьянконери» Алессандро дель Пьеро — 478 игр.

«Ювентус», набрав 39 очков, вышел на первое место в турнирной таблице. «Удинезе» (15) занимает 17-ю строчку.

Другие результаты воскресных матчей в серии А:

  • «Болонья» — «Аталанта» — 2:1,
  • «Милан» — «Сассуоло» — 0:0.
Читайте также
Ювентус
3:1
Первый тайм: 3:0
Удинезе
Футбол, Италия, Тур 1615.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриЛука Готти
Голы
Криштиану Роналду9′
Игнасио Пуссетто90+4′
Криштиану Роналду(Гонсало Игуаин)37′
Леонардо Бонуччи(Мерих Демирал)45′
Составы команд
77Джанлуиджи Буффон
1Хуан Муссо
2Маттиа Де Шильо
5Уильям Трост-Эконг
13Данилу
17Брам Найтинк
40′
28Мерих Демирал
18Хидде тер Авест
14Блез Матюиди
87Себастьен Де Майо
25Адриен Рабьо
6Секу Фофана
30Родриго Бентанкур
90+5′
38Роландо Мандрагора
7Криштиану Роналду
15Кевин Лазанья
19Леонардо Бонуччи
76′
19Йенс Стрюгер Ларсен
87′
4Маттейс де Лигт
30Илия Несторовски
10Пауло Дибала
21′75′
7Стефано Окака Чука
61′
33Федерико Бернардески
23Игнасио Пуссетто
21Гонсало Игуаин
80′
10Родриго де Пауль
67′
11Дуглас Коста
11Соуза Силва Уоллас
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)11
9Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
9Угловые8
11Фолы5
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФабрицио Паскуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Удинезе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сассуоло
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аталанта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Болонья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Она попала не только на обложку Playboy, но и в ТОП-20 женщин-пилотов
Ефимова объяснила, как поступит в случае недопуска до Олимпиады
Сборная России мучилась на глазах у 70 тысяч, но дожала финнов
Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира
Глава IAAF назвал условия допуска россиян к Олимпиаде в Токио
Бекхэм заплатит за Дриусси 25 миллионов. Насколько это реально?
Российский лыжник завоевал серебро на этапе Кубка мира в Давосе
«Арсенал» принимает «Манчестер Сити» в матче АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь