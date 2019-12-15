Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе» в чемпионате Италии

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Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (9-я и 37-я минуты), также голом отметился Леонардо Бонуччи (45). У гостей отличился Игнасио Пуссетто (90+4).

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, вышедший в стартовом составе, сравнялся по числу матчей за команду в чемпионате Италии с рекордсменом в истории «бьянконери» Алессандро дель Пьеро — 478 игр.

«Ювентус», набрав 39 очков, вышел на первое место в турнирной таблице. «Удинезе» (15) занимает 17-ю строчку.

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